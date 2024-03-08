Kişilik Testi: Kırılgan mısın Yoksa Dayanıklı mı?
Kişilik Testi: Kırılgan mısın Yoksa Dayanıklı mı?
Bu kişilik testine göre sen kırılgan mısın yoksa dayanıklı mı?
Haydi teste!
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1. Söyle bakalım sahip olduğun şeyler elinden alınırsa ne yaparsın?
2. Aynı ortamda sevmediğin biri var ona nasıl davranırsın?
3. Sevdiğin birinin artık seni sevmediğini fark etmek sana nasıl hissettirdi?
4. Çok uzun süre uğraştığın bir iş başarısız oldu ne yaparsın?
5. Aldatıldığını öğrensen ne kadar süre sonra kendini toparlasın?
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6. Eleştirildiğinde ne yaparsın?
7. Daha önce hiç birinin öylesine söylediği bir cümleyi kafana takıldığı için tekrar o kişiye sordun mu?
8. Son olarak karşında ağlamak istemediğin biri var ama ağlamak üzeresin ne yaparsın?
Sen kırılgan birisin!
Sen dayanıklı birisin!
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