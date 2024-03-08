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Kişilik Testi: Kırılgan mısın Yoksa Dayanıklı mı?

Kişilik Testi: Kırılgan mısın Yoksa Dayanıklı mı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
08.03.2024 - 15:33

Bu kişilik testine göre sen kırılgan mısın yoksa dayanıklı mı?

Haydi teste!

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1. Söyle bakalım sahip olduğun şeyler elinden alınırsa ne yaparsın?

2. Aynı ortamda sevmediğin biri var ona nasıl davranırsın?

3. Sevdiğin birinin artık seni sevmediğini fark etmek sana nasıl hissettirdi?

4. Çok uzun süre uğraştığın bir iş başarısız oldu ne yaparsın?

5. Aldatıldığını öğrensen ne kadar süre sonra kendini toparlasın?

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6. Eleştirildiğinde ne yaparsın?

7. Daha önce hiç birinin öylesine söylediği bir cümleyi kafana takıldığı için tekrar o kişiye sordun mu?

8. Son olarak karşında ağlamak istemediğin biri var ama ağlamak üzeresin ne yaparsın?

Sen kırılgan birisin!

Bir bahar rüzgarı kadar hassas, bir çiçeğin yaprağı kadar kırılgan bir yapın var. Sözlerin arasında dikkatlice yürümek gerekiyor, çünkü en ufak bir yanlış anlama, senin kalbinde derin yaralar açabilir. Söylediğimiz şeyler, belki de bizim için önemsiz gibi görünen, ama senin için gece boyu uykularını kaçıran düşüncelere dönüşebilir. Davranışların, bir çiçeğin nazikçe sallanan yaprakları gibi hassas ve incelikli. Sözlerini özenle seçer, düşüncelerini dikkatlice ifade eder ve kimseyi incitmekten kaçınırsın. Diğerlerinden de aynı hassasiyeti ve inceliği bekler, aynı özenli davranışları umarsın. Kırgınlıklarını, bir çiçeğin solmuş yaprakları gibi saklarsın. Belki gözlerinden anlaşılmaz, belki de sesinden duyulmaz, ama o kırgınlık, kalbinin bir köşesinde sessizce yaşar. Magazinsel bir dilde ifade edecek olursak, seninle iletişim kurarken, bir çiçeğe dokunur gibi nazik ve hassas olmak gerekiyor. Çünkü sen, kelimelerin ve davranışların ardında saklı anlamları hissedebilen, duygularıyla hareket eden birisin.

Sen dayanıklı birisin!

Sen bir kaya gibi dayanıklısın, dağların zirvesine meydan okuyan bir çınar ağacı kadar güçlüsün. Kalbin, taşlar kadar sert ve kırılmaz, aynı zamanda yumuşak ve anlayışlı. Evet, bazen zorluklar karşısında sarsılabilirsin, ama seninle dalga geçen dalgaları bile yıldırmayı başarırsın. Çünkü sen, artık insanların söyledikleri şeylere kulaklarını tıkamayı öğrenmiş bir savaşçısın. Seninle yürüyen, seninle gülüp ağlayan herkes, seninle nasıl konuşması gerektiğini çok iyi bilir. Ama eğer bir yabancı, sana sert bir dille yaklaşırsa, sen de ona karşı kendi dillerinde cevap verebilirsin. Çünkü sen, bir kaya kadar sert, bir çınar ağacı kadar dayanıklısın. Hayatın zorlukları karşısında, sen bir savaşçı gibi dimdik durursun. Kendi içindeki acıları, kimsenin göremeyeceği şekilde saklarsın. Çünkü sen, bir kaya kadar dayanıklı, bir çınar ağacı kadar güçlüsün. İçindeki yaraları kimse göremez, sadece sen hissedersin. Ve bu yaralar, seni daha da güçlü kılar. Sen bir savaşçısın, ve her zaman ayakta kalırsın.

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