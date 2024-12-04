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"Kış Gelsin İstiyorum" Deyip Hava Soğuyunca Şikayet Edenler İçin Playlist

etiket "Kış Gelsin İstiyorum" Deyip Hava Soğuyunca Şikayet Edenler İçin Playlist

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
05.12.2024 - 00:08

Ah, kış gelsin diye yazın sıcağında hayaller kuranlar, havalar soğuyunca da “Bu ne ayaz, yaz gelsin!” diye söylenmeye başlayanlar… Evet, size sesleniyoruz! 🙂 Hava soğuk ama kalbinizi ısıtacak, sizi battaniye altına çekip hayallere daldıracak harika bir playlist hazırladık. Hem kışın keyfini çıkarın hem de içiniz sıcacık olsun! Hazır mısınız? 🎶

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1. Can Kazaz - Öncesi Sessizlik

2. TNK - Yine Yazı Bekleriz

3. Simge Pınar - Gözünde Yaşıyorum (feat. Deniz Tekin)

4. Pilli Bebek - Eylül Akşamı

5. Majeste - Aşk Dediğin

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6. Mor ve Ötesi - Aşk İçinde

7. Madrigal - Dip

8. Tarkan - Kış Güneşi

9. Mitski - Nobody

10. Beabadoobee - Tired

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11. Coldplay - Fix You

12. Lana Del Rey - Say Yes To Heaven

13. Coldplay - Sparks

14. Genevieve Stokes - Habits

15. Tom Odell - Black Friday

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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