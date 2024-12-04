"Kış Gelsin İstiyorum" Deyip Hava Soğuyunca Şikayet Edenler İçin Playlist

Ah, kış gelsin diye yazın sıcağında hayaller kuranlar, havalar soğuyunca da “Bu ne ayaz, yaz gelsin!” diye söylenmeye başlayanlar… Evet, size sesleniyoruz! 🙂 Hava soğuk ama kalbinizi ısıtacak, sizi battaniye altına çekip hayallere daldıracak harika bir playlist hazırladık. Hem kışın keyfini çıkarın hem de içiniz sıcacık olsun! Hazır mısınız? 🎶