"Kış Gelsin İstiyorum" Deyip Hava Soğuyunca Şikayet Edenler İçin Playlist
"Kış Gelsin İstiyorum" Deyip Hava Soğuyunca Şikayet Edenler İçin Playlist
Ah, kış gelsin diye yazın sıcağında hayaller kuranlar, havalar soğuyunca da “Bu ne ayaz, yaz gelsin!” diye söylenmeye başlayanlar… Evet, size sesleniyoruz! 🙂 Hava soğuk ama kalbinizi ısıtacak, sizi battaniye altına çekip hayallere daldıracak harika bir playlist hazırladık. Hem kışın keyfini çıkarın hem de içiniz sıcacık olsun! Hazır mısınız? 🎶
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Can Kazaz - Öncesi Sessizlik
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. TNK - Yine Yazı Bekleriz
3. Simge Pınar - Gözünde Yaşıyorum (feat. Deniz Tekin)
4. Pilli Bebek - Eylül Akşamı
5. Majeste - Aşk Dediğin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Mor ve Ötesi - Aşk İçinde
7. Madrigal - Dip
8. Tarkan - Kış Güneşi
9. Mitski - Nobody
10. Beabadoobee - Tired
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Coldplay - Fix You
12. Lana Del Rey - Say Yes To Heaven
13. Coldplay - Sparks
14. Genevieve Stokes - Habits
15. Tom Odell - Black Friday
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın