Haberler
Yaşam
Dekorasyon
Kırma Dökme Derdi Olmadan Evinin Havasını Değiştirecek Dekorasyon Önerileri

etiket Kırma Dökme Derdi Olmadan Evinin Havasını Değiştirecek Dekorasyon Önerileri

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
07.04.2026 - 17:06

Hepimiz zaman zaman evimizin o alıştığımız görünümünden sıkılır, ufak da olsa bir yenilik arayışına gireriz. Ancak aklımıza hemen o bitmek bilmeyen inşaat sesleri, her yere yayılan ince tozlar ve günlerce süren yorucu usta maceraları gelir. Peki ya sana balyozları, matkapları bir kenara bırakıp, sadece küçük dokunuşlarla o hayalini kurduğun yepyeni atmosfere kavuşabileceğini söylesem? 

Hazırsan, evini kırmadan dökmeden, yorulmadan baştan yaratacak o sihirli ve bir o kadar da pratik fikirlere birlikte göz atalım!

1. Ev dekorasyonunda son yılların en kurtarıcı parçalarından biri kesinlikle pratik duvar panelleri!

1. Ev dekorasyonunda son yılların en kurtarıcı parçalarından biri kesinlikle pratik duvar panelleri!

Arkasındaki yapışkanlı yüzey veya basit bir silikon yardımıyla hiçbir yeri kırmadan dökmeden kolayca monte edebilirsin. Hafif EPS malzemeden üretilmiş olması sayesinde hem uygulaması pratiktir hem de ısı yalıtımına katkı sağlar. Ahşap görünümlü, taş dokulu veya modern geometrik desenli duvar panelleri ile odanın tüm havasını anında değiştirebilirsin. Özellikle televizyon arkasına veya yatak başucuna uyguladığında mekanın derinliğini inanılmaz derecede artıracaktır. Üstelik sökmesi de takması kadar kolay olduğu için evinde kalıcı bir hasar bırakmadan şıklığı yakalaman mümkün!

2. Oturma odanın enerjisini değiştirmenin en ekonomik ve zahmetsiz yolu kırlent kılıflarını değiştirmektir!

2. Oturma odanın enerjisini değiştirmenin en ekonomik ve zahmetsiz yolu kırlent kılıflarını değiştirmektir!

Mevsime göre renkleri ve dokuları seçerek koltuk takımına yepyeni bir kimlik kazandırabilirsin. Örneğin kış aylarında kadife ve triko dokulara yönelirken, yazın keten ve canlı desenleri tercih edebilirsin. 

Denersen göreceksin, bu küçücük detay bile tüm salonun çehresini bir anda yenileyecek!

3. Rengini sevmediğin fayanslardan kurtulmak için tadilat yapmana hiç gerek yok.

3. Rengini sevmediğin fayanslardan kurtulmak için tadilat yapmana hiç gerek yok.

Isıya ve suya dayanıklı kaliteli yapışkanlı folyolar imdadına yetişmek için bekliyor. Mermer desenli bir folyo ile mutfak tezgahını sanki yeni yapılmış gibi lüks bir görünüme kavuşturabilirsin. Uygulaması biraz sabır istese de, ortaya çıkan sonuç kesinlikle harcadığın zamana değecektir.

4. Mekanların atmosferini belirleyen en önemli unsur; aydınlatma!

4. Mekanların atmosferini belirleyen en önemli unsur; aydınlatma!

Sadece tavan lambasına bağlı kalmayıp, lambader ve abajurlarla odanın köşelerine sıcaklık katabilirsin. Özellikle gün ışığı rengindeki ampuller, evini çok daha huzurlu ve samimi gösterecektir.

5. Aynalarla gelen derinlik!

5. Aynalarla gelen derinlik!

Küçük veya ışık almayan odaları daha ferah göstermenin en bilindik ama en etkili hilesi aynalardır. Pencere karşısına asacağın büyük ve şık çerçeveli bir ayna, gün ışığını odaya iki kat daha fazla yansıtacaktır. Son zamanlarda oldukça popüler olan asimetrik kesimli veya eskitme aynalarla duvarlarında sanat eseri etkisi yaratabilirsin.

6. Mobilyaların yerini değiştirmek!

Bazen evimizde o kadar çok aynı düzene alışırız ki, en büyük yenilik aslında sadece eşyaların yerini değiştirmektir. Koltukların açısını değiştirmek, yemek masasını pencere kenarına almak gibi basit hamleler mekanın enerjisini tazeler. Hiçbir masraf yapmadan, sadece kas gücüyle yepyeni bir odaya kavuşmuş gibi hissedebilirsin.

7. Mutfak dolaplarının, şifonyerlerin veya gardıropların görünümünden sıkıldıysan kulplarını değiştirmeyi denemelisin

7. Mutfak dolaplarının, şifonyerlerin veya gardıropların görünümünden sıkıldıysan kulplarını değiştirmeyi denemelisin

Standart ve sıkıcı kulplar yerine pirinç, mat siyah, porselen veya deri detaylı kulplar takarak mobilyalarına lüks bir hava katabilirsin. Sadece bir tornavida yardımıyla on dakika içinde tüm dolapların karakterini baştan aşağı değiştirebilirsin.

8. Duvarları boyamak zor geliyorsa, sadece tek bir duvara uygulayacağın sökülebilir duvar kağıtları harika bir çözümdür.

8. Duvarları boyamak zor geliyorsa, sadece tek bir duvara uygulayacağın sökülebilir duvar kağıtları harika bir çözümdür.

Günümüzde kendinden yapışkanlı ve iz bırakmadan çıkabilen sayısız muhteşem desen bulmak mümkün. Botanik desenler, vintage çiçekler veya modern çizgilerle odaya anında bambaşka bir karakter kazandırabilirsin. Üstelik bu uygulamayı kendin de kolayca yapabilirsin; yani tam bir DIY (kendin yap) çözümüyle dekorasyonunu zahmetsizce yenileyebilirsin.

9. Uçuş uçuş perdeler!

Pencereler bir evin gözleridir ve perdeler de o gözlerin en güzel makyajıdır. Kalın, karanlık ve ağır perdeler yerine keten dokulu, açık renkli ve uçuş uçuş tüller tercih ederek içeriye daha çok ışık girmesini sağlayabilirsin.

10. Renki odak noktaları yaratmak!

Evinin genelinde sakin ve nötr renkler hakimse, sadece birkaç parça ile odaya canlılık katmanın tam zamanıdır. Mesela okuma köşene hardal sarısı tekli bir berjer koyarak veya dresuarını canlı bir maviye boyayarak dikkatleri o noktaya çekebilirsin. Bu canlı renk dokunuşları, mekanın monotonluğunu kırıp dekorasyona dinamik ve eğlenceli bir ritim katar. Sonuç olarak, odanın o sıkıcı havası dağılır ve yerine hayat dolu, capcanlı bir yaşam alanı gelir.

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın