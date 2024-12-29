Kırk Yılda Bir Yaptığı Paylaşımlarla Kendini Özleten Kıvanç Tatlıtuğ'dan Besmele Çektiren Paylaşım

Kıvanç Tatlıtuğ, Türkiye'nin en karizmatik ve en sevilen oyuncuları arasında. Bugüne kadar rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren isim, haliyle magazin manşetlerinden de eksik olmuyor. Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile nadiren paylaşım yapan isim, kendini özletiyor desek yeridir. Kendisini genellikle Başak Dizer'in veya magazin sayfalarının paylaşımlarından görüyoruz.

Tatlıtuğ sosyal medyadaki uzun süren sessizliğine bugün bir son verdi ve oğluyla karizma kokan bir fotoğraf paylaştı!