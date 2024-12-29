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Kırk Yılda Bir Yaptığı Paylaşımlarla Kendini Özleten Kıvanç Tatlıtuğ'dan Besmele Çektiren Paylaşım

Kırk Yılda Bir Yaptığı Paylaşımlarla Kendini Özleten Kıvanç Tatlıtuğ'dan Besmele Çektiren Paylaşım

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.12.2024 - 16:52

Kıvanç Tatlıtuğ, Türkiye'nin en karizmatik ve en sevilen oyuncuları arasında. Bugüne kadar rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren isim, haliyle magazin manşetlerinden de eksik olmuyor. Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile nadiren paylaşım yapan isim, kendini özletiyor desek yeridir. Kendisini genellikle Başak Dizer'in veya magazin sayfalarının paylaşımlarından görüyoruz. 

Tatlıtuğ sosyal medyadaki uzun süren sessizliğine bugün bir son verdi ve oğluyla karizma kokan bir fotoğraf paylaştı!

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Ekranların sevilen yüzü Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar geçtikçe karizmasına karizma katmaya devam ediyor.

Ekranların sevilen yüzü Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar geçtikçe karizmasına karizma katmaya devam ediyor.

Bugüne kadar yer aldığı yapımlarda oyunculuğuyla takdir toplayan isim özellikle karizmasıyla akıllarda yer edindi, milyonlarca kişinin kalbini çalmayı başardı.

Magazin manşetlerinden eksik olmayan Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile gözlerden uzak, mutlu bir hayat sürüyor.

Magazin manşetlerinden eksik olmayan Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile gözlerden uzak, mutlu bir hayat sürüyor.

Bugüne kadar oğlunun yüzünü paylaşmayı çok fazla tercih etmeyen Tatlıtuğ, aslına bakarsanız sosyal medyada da pek aktif değil.

Tatlıtuğ, 5 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram'da ailesini, arkadaşlarını, projelerini ve yapmayı sevdiği şeyleri paylaşıyor. Örneğin yaptığı yemekleri!

Tatlıtuğ, 5 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram'da ailesini, arkadaşlarını, projelerini ve yapmayı sevdiği şeyleri paylaşıyor. Örneğin yaptığı yemekleri!

10 parmağında 10 marifet olan Tatlıtuğ'un pek yakında restoran açacağı iddiasını duymayan kaldı mı?

Oğlu Kurt Efe ile bazı güzel anlarını paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ, bu anılar arasına bir yenisini daha ekledi.

Oğlu Kurt Efe ile bazı güzel anlarını paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ, bu anılar arasına bir yenisini daha ekledi.

Bu kez fotoğraf ise gezmeyi seven Tatlıtuğ ailesinin çıktığı bir seyahatten geldi.

Fotoğrafı görenler öncelikle Tatlıtuğ'un karizmasını, stilini, yakışıklılığını övdü. Tabii Kurt Efe'ye de binlerce yorum yağdı!

Fotoğrafı görenler öncelikle Tatlıtuğ'un karizmasını, stilini, yakışıklılığını övdü. Tabii Kurt Efe'ye de binlerce yorum yağdı!

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Gelin, kim ne demiş bir bakalım!

Gelin, kim ne demiş bir bakalım!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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