Kira Geliri Olanlar Dikkat! Yapmayana Haciz Hatta Hapis Cezası Var

Beyanname verme süresini kaçırırsanız, herhangi bir ihbarname gelmeden önce beyanname verebilirsiniz. Fakat bu hakkınızı da zamanında kullanmazsanız, geliriniz takdir komisyonuna sevk edilir ve verginiz gıyabınızda hesaplanır. Bu durumda genellikle normalden daha fazla vergi ödersiniz.

Ayrıca, Vergi Usul Kanunu'na göre, kayba uğratılan verginin bir katı kadar vergi ziyaı cezası kesilir. Beyanname vermeyenler için ayrıca birinci derece usulsüzlük cezası kesilir. Bu ücret 2024 yılı için 150 TL olarak belirlenmiştir. Ancak, hem birinci derece usulsüzlük hem de vergi ziyaı kesildiği zaman, miktar olarak daha fazla olan kesilir. Bu durumda da genellikle usulsuzlük cezası kesilmektedir.