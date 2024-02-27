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Kira Geliri Olanlar Dikkat! Yapmayana Haciz Hatta Hapis Cezası Var

Kira Geliri Olanlar Dikkat! Yapmayana Haciz Hatta Hapis Cezası Var

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
27.02.2024 - 15:29

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanlığı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Batı, kira geliri elde edenlere beyanname vermek için son günü işaret etti ve mülk sahiplerini uyardı. Kira geliri elde edip beyan etmeyenleri hem haciz hem de hapis cezası bekliyor! 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://t24.com.tr/yazarlar/murat-bat...
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2023 yılında kira geliri elde edenlerin, gayrimenkul satıp değer artışı kazancı edenlerin; 31 Mart tarihine kadar elde ettikleri geliri vergi dairesine beyan etmeleri gerekiyor.

2023 yılında kira geliri elde edenlerin, gayrimenkul satıp değer artışı kazancı edenlerin; 31 Mart tarihine kadar elde ettikleri geliri vergi dairesine beyan etmeleri gerekiyor.

Prof. Dr. Murat Batı T24'teki yazısında 2023 yılında kiralık mülklerden gelir elde edenler, birden fazla işverenden ücret alanlar ve gayrimenkul satışından değer artışı kazancı elde edenler için beyanname uyarısında bulundu. Kişilerin bu gelirlerini vergi dairesine beyan etmek zorunda olduklarını hatırlatan Batı, beyanname verme süresinin 31 Mart'ta sona ereceğini hatırlattı. 

Söz konusu tarih hafta sonuna denk gelirse, sürenin 1 Nisan'a kadar uzatılabileceğine de değinen profesör, beyanname vermeyenleri bekleyen cezaları kaleme aldı.

Vergi öncelikle re'sen hesaplanır, ardından cezalar ve gecikme faizi uygulanır!

Vergi öncelikle re'sen hesaplanır, ardından cezalar ve gecikme faizi uygulanır!

Beyanname verme süresini kaçırırsanız, herhangi bir ihbarname gelmeden önce beyanname verebilirsiniz. Fakat bu hakkınızı da zamanında kullanmazsanız, geliriniz takdir komisyonuna sevk edilir ve verginiz gıyabınızda hesaplanır. Bu durumda genellikle normalden daha fazla vergi ödersiniz. 

Ayrıca, Vergi Usul Kanunu'na göre, kayba uğratılan verginin bir katı kadar vergi ziyaı cezası kesilir. Beyanname vermeyenler için ayrıca birinci derece usulsüzlük cezası kesilir. Bu ücret 2024 yılı için 150 TL olarak belirlenmiştir. Ancak, hem birinci derece usulsüzlük hem de vergi ziyaı kesildiği zaman, miktar olarak daha fazla olan kesilir. Bu durumda da genellikle usulsuzlük cezası kesilmektedir.

Sıra geldi gecikme faizine: Verginin normal vade tarihinden tahakkuk tarihine kadar aylık gecikme faizi hesaplanır!

Sıra geldi gecikme faizine: Verginin normal vade tarihinden tahakkuk tarihine kadar aylık gecikme faizi hesaplanır!

Zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler için gecikme faizi aylık olarak  yüzde 3,5 oranında hesaplanır.

Tabii borca itiraz etmek de mümkün: Dava açabilirsiniz!

Tabii borca itiraz etmek de mümkün: Dava açabilirsiniz!

Vergi/ceza ihbarnamesi alındıktan 30 gün içinde ödeme veya itiraz yapılmazsa, 1 aylık ödeme süresi başlar. Bu süre sonunda da ödeme yapılmazsa, 'ödeme emri' ile tebliğ gönderilir. 

Ödeme emri alındıktan sonra borcu ödeme veya dava açma süreci başlar. Buna göre ödeme emrine karşı; 

  • böyle bir borcun olmaması, 

  • kısmen ödenmiş olması 

  • zamanaşımına uğramış olması' gerekçelerinden biriyle dava açılabilir.

Ödeme yapılmaz, dava açılmaz veya 'mal bildiriminde' bulunulmazsa; hacizden ya da hapis cezası söz konusu olabilir!

Ödeme yapılmaz, dava açılmaz veya 'mal bildiriminde' bulunulmazsa; hacizden ya da hapis cezası söz konusu olabilir!

Bir kişiye ödeme emri geldiğinde, borcu ödemeli ya da dava etmelidir. Borcu ödemezse, 15 gün içinde mal bildiriminde bulunmalıdır. Ödeme emri verilen borçlu, borcunu 15 gün içinde ödemezse, banka hesabına veya maaşına haciz uygulanabilir. 

Haciz işlemi için, borcun ödeme emri ile takip edilmesi ve belirtilen süre içinde tamamen ödenmemesi gerekmektedir. Kişi borcun bir kısmı ödenmişse dahi, borcun ödenmeyen kısım için haciz kararı uygulanabilir

Vergi borcunu ödemeyen ve mal bildiriminde bulunmayan kişilere ise hapis cezası uygulanabilir. Ancak, borcunu ödememiş ama mal bildiriminde bulunanlara hapis cezası uygulanmaz. 

Hapis cezası, mal bildiriminde bulunulmamasıyla ilgilidir. Hapis kararı, 15 günlük sürenin dolmasından sonra icra hakimi tarafından verilir ve borçlu mal bildiriminde bulunduğunda hapis cezası sonlandırılır.

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Akif

Milyarlarca liralık vergisini affettiği malum kişilere neden hapis haciz yok ?

Tony Soprano

Senin gibiler uyuz olsun diye

Hakan Bayram

Türkiye'de vergi hukukundan dolayı hapis cezası alan görmedim duymadım... Kanun var ama uygulanmıyor vergi kaçırma her yerde var hayatın parçası oldu.

barbarian

Kimse ödemez sonra devlet affettim yarısını bari getirin der. olay kapanır. Bu DÜZEN DEĞİŞMELİ VERGİ VERMEYENİN YEDİ SÜLALESİNİ İFLAH ETMEYECEKSİN. DEVLETTEN... Devamını Gör

Akif

Neden holdinglerin milyarlık vergilerini her yıl affediyor ç?