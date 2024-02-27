Kira Geliri Olanlar Dikkat! Yapmayana Haciz Hatta Hapis Cezası Var
Kira Geliri Olanlar Dikkat! Yapmayana Haciz Hatta Hapis Cezası Var
Kaynak: https://t24.com.tr/yazarlar/murat-bat...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanlığı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Batı, kira geliri elde edenlere beyanname vermek için son günü işaret etti ve mülk sahiplerini uyardı. Kira geliri elde edip beyan etmeyenleri hem haciz hem de hapis cezası bekliyor!
İşte, detaylar...
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2023 yılında kira geliri elde edenlerin, gayrimenkul satıp değer artışı kazancı edenlerin; 31 Mart tarihine kadar elde ettikleri geliri vergi dairesine beyan etmeleri gerekiyor.
Vergi öncelikle re'sen hesaplanır, ardından cezalar ve gecikme faizi uygulanır!
Sıra geldi gecikme faizine: Verginin normal vade tarihinden tahakkuk tarihine kadar aylık gecikme faizi hesaplanır!
Tabii borca itiraz etmek de mümkün: Dava açabilirsiniz!
Ödeme yapılmaz, dava açılmaz veya 'mal bildiriminde' bulunulmazsa; hacizden ya da hapis cezası söz konusu olabilir!
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Milyarlarca liralık vergisini affettiği malum kişilere neden hapis haciz yok ?
Senin gibiler uyuz olsun diye
Türkiye'de vergi hukukundan dolayı hapis cezası alan görmedim duymadım... Kanun var ama uygulanmıyor vergi kaçırma her yerde var hayatın parçası oldu.
Kimse ödemez sonra devlet affettim yarısını bari getirin der. olay kapanır. Bu DÜZEN DEĞİŞMELİ VERGİ VERMEYENİN YEDİ SÜLALESİNİ İFLAH ETMEYECEKSİN. DEVLETTEN... Devamını Gör
Neden holdinglerin milyarlık vergilerini her yıl affediyor ç?