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Kınada Tanesi 100 Bin TL'den 3 Farklı Elbise Giymek İsteyen Gelinin Talebi Ayrılık Getirdi

Kınada Tanesi 100 Bin TL'den 3 Farklı Elbise Giymek İsteyen Gelinin Talebi Ayrılık Getirdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.01.2025 - 10:14

Kına gecesi için gelin adayının 3 farklı elbise isteği bir çiftin ayrılığına neden oldu. 300 bin TL’lik tartışma sosyal medyada gündem oldu.

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Sosyal medyada bir kullanıcının paylaşımı okuyanları hem şaşırttı hem de öfkelendirdi. Paylaşımda bir arkadaşının evlenmeden önce yaşadığı ilginç bir ayrılık hikayesi anlatıldı.

Sosyal medyada bir kullanıcının paylaşımı okuyanları hem şaşırttı hem de öfkelendirdi. Paylaşımda bir arkadaşının evlenmeden önce yaşadığı ilginç bir ayrılık hikayesi anlatıldı.

İddiaya göre gelin adayı kına gecesinde üç farklı elbise giymek istemiş. Ancak bu elbiselerin toplam maliyetinin 300 bin TL olduğunu öğrenen damat adayı “Parasını vereceksen giy” diyerek itiraz etmiş. Bu tartışma büyümüş ve çift düğünden vazgeçip yollarını ayırmış.

İddiaya göre gelin adayı kına gecesinde üç farklı elbise giymek istemiş. Ancak bu elbiselerin toplam maliyetinin 300 bin TL olduğunu öğrenen damat adayı “Parasını vereceksen giy” diyerek itiraz etmiş. Bu tartışma büyümüş ve çift düğünden vazgeçip yollarını ayırmış.

Paylaşımı yapan kişi ise olaya tepkisini şu sözlerle dile getirdi 👇

Paylaşımı yapan kişi ise olaya tepkisini şu sözlerle dile getirdi 👇
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Olay kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu. Çoğunluk damat adayına hak verirken ortak nokta ise herkesin düğün ve kına hazırlıklarında uçan fiyatlara duyduğu şaşkınlık oldu.

Olay kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu. Çoğunluk damat adayına hak verirken ortak nokta ise herkesin düğün ve kına hazırlıklarında uçan fiyatlara duyduğu şaşkınlık oldu.
twitter.com

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Ne dersiniz? Kına gecesi için üç elbise fazla mıydı, yoksa bu tartışma abartıldı mı?

Ne dersiniz? Kına gecesi için üç elbise fazla mıydı, yoksa bu tartışma abartıldı mı?
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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