Kimseye Söyleyemedikleri Sırlarını Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi
Kimseye Söyleyemedikleri Sırlarını Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/TrueOffMyChe...
Herkesin bir başkasına söylemediği sırrı vardır. Kimseye söyleyememek içini kemirir ve birilerine anlatmak ister. En karanlık sırlarını paylaşan insanları sizler için derledik. Buyurun...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Çıktığım kız zorbanın teki. Öyle olduğunu duymuştum, ben görene kadar inkar etmişti."
2. "Karım beni yedi yıldır erkek kardeşimle aldatıyor."
3. "Kocam çok eşli bir cinsel birliktelik önerdi. Kabul ettim. Şimdi de beni öyle gördükten sonra ayrılmak istediğini söylüyor."
4. "Penceremden komuşumun heyecanlı aşk hayatını izliyorum."
5. "Karımın hırsız olduğunu on sene sonra öğrendim."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Eski nişanlım intihar etmek için kasıtlı olarak arabama çarptı. Ancak içinde kızımız vardı ve hayatını kaybetti."
7. "Altı aylık bir ilişkim var. Ben cinsel birliktelik istemiyorum. Erkek arkadaşım bunu kabul etmeyeceğini söylüyor."
8. "Karımı aldattığımdan beri yani bir yıldır iyi bir gece uykusu çekmedim."
9. "Nişanlımın maddi durumu nedeniyle nişanımı iptal ettim."
10. "Bebek sahibi olmayı çok istiyordum ama şu an pişmanım."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Karımın bipolar olduğunu öğrendim. Ona daha fazla dayanamıyorum, terk edeceğim."
12. "Sosyal medyada tanıştığım adam çocukken kavga ettiğim kişi çıktı."
13. "Altı yaşımdayken bizi terk eden babamın internette videosunu buldum."
14. "Acil serviste bir adamın ölümüne şahit oldum. Aklımdan çıkmıyor."
15. "Sevgilimle on yıllık ilişkimi bitireceğim ama tatili iptal etmek istemediğim için birlikte son bir araba yolculuğu yapacağız."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın