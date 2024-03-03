Kimseye Söyleyemedikleri Sırlarını Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi
Kimseye Söyleyemedikleri Sırlarını Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/TrueOffMyChe...
Herkesin bir başkasına söylemediği sırrı vardır. Kimseye söyleyememek içini kemirir ve birilerine anlatmak ister. En karanlık sırlarını paylaşan insanları sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Kocamın eski eşi ölüyor ve son dileği eşimle zaman geçirmek. Ama ben bunu istemediğimi söyledim."
2. "Kocam açık evlilik istediğini söyledi ve 42 yaşındaki bir kadınla kimsenin ilgilenmeyeceğini, kendisinin rahat olduğunu ekledi."
3. "Kocam, 'ameliyat sırasında umarım ölürsün' dedi."
4. "Karımı aldattım. Şimdi de onun beni aldattığını biiliyorum."
5. "Doktor bebeğimin sağlıklı doğamayacağını söyledi. Ben doğurmak istemiyorum ama kocam ısrar ediyor. Ondan ayrılmayı düşünüyorum."
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6. "Kız arkadaşım küçük bir tartışma yüzünden arabamı sattı. Şimdi ona dava açıyorum."
7. "Terapistim benim hakkımdaki cinsel düşüncelerini itiraf etti."
8. "En yakın arkadaşımın evli bir adamla ilişkisi vardı. Bu durumu eşine söyledim."
9. "Yedi yıllık eşim, beni kardeşimle aldatıyormuş."
10. "Karım boşanmayı düşünüyor. Ben sinirli ve üzgünüm. Ne yapacağımı bilemiyorum."
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11. "Nişanlım işe giderken ona kahvaltı hazırlamamak için uyuyormuş gibi yapıyorum."
12. "Yöneticim, kıyafetimi değiştirmem için eve gitmemi istedi. Ertesi gün istifa dilekçemi verdiğimde şok oldu."
13. "Annem altıncı çocuğuna hamile olduğunu söyledi. Bu durumdan nefret ediyorum."
14. "Kız kardeşim, erkek arkadaşımla cinsel birliktelik yaşadı ve ona hiç pişmanlık duymadığım acımasız bir mesaj yazdım."
15. "Erkek arkadaşım yıl dönümümüzü kız arkadaşlarıyla geçirdi."
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