ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunuculuğuyla cuma ve pazar akşamları yayınlanıyordu. Ancak program hem 31 Ocak Cuma günü, hem de 2 Şubat Pazar günü ekranlara gelmedi.

İzleyiciler Kim Milyoner Olmak İster'in neden yayınlanmadığını merak etmeye başladılar.

Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? Gelin birlikte öğrenelim.

İşte, detaylar...