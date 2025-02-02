Kim Milyoner Olmak İster Neden Yok? Kim Milyoner Olmak İster Yeni Bölüm Ne Zaman?
Kim Milyoner Olmak İster Neden Yok? Kim Milyoner Olmak İster Yeni Bölüm Ne Zaman?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunuculuğuyla cuma ve pazar akşamları yayınlanıyordu. Ancak program hem 31 Ocak Cuma günü, hem de 2 Şubat Pazar günü ekranlara gelmedi.
İzleyiciler Kim Milyoner Olmak İster'in neden yayınlanmadığını merak etmeye başladılar.
Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? Gelin birlikte öğrenelim.
İşte, detaylar...
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Kim Milyoner Olmak İster Yeni Bölüm Var mı?
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Kim Milyoner Olmak İster Neden Yok?
Kim Milyoner Olmak İster Yeni Bölüm Ne Zaman?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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