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Kim Milyoner Olmak İster Neden Yok? Kim Milyoner Olmak İster Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kim Milyoner Olmak İster Neden Yok? Kim Milyoner Olmak İster Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kim Milyoner Olmak İster
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.02.2025 - 22:35

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunuculuğuyla cuma ve pazar akşamları yayınlanıyordu. Ancak program hem 31 Ocak Cuma günü, hem de 2 Şubat Pazar günü ekranlara gelmedi.

İzleyiciler Kim Milyoner Olmak İster'in neden yayınlanmadığını merak etmeye başladılar. 

Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? Gelin birlikte öğrenelim.

İşte, detaylar...

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Kim Milyoner Olmak İster Yeni Bölüm Var mı?

Kim Milyoner Olmak İster Yeni Bölüm Var mı?

Kim Milyoner Olmak İster'in 2 Şubat tarihinde yeni bölümü yayınlanmadı.

Kim Milyoner Olmak İster Neden Yok?

Kim Milyoner Olmak İster Neden Yok?

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlandığı ATV'de hem cuma akşamları hem de pazar akşamları yeni diziler ekrana gelmeye başladı. Cuma akşamları Can Borcu'nun, pazar akşamı ise Kardelenler'in yayınlanmaya başlamasıyla birlikte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümleri iptal edildi.

Kim Milyoner Olmak İster Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kim Milyoner Olmak İster Yeni Bölüm Ne Zaman?

Yeni dizilerin yayın hayatına başlamasıyla birlikte iptal edilen Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümleriyle ilgili henüz bir bilgi yok. Kanalın bu hafta içinde yeni yayın gününe karar vermesi bekleniyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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