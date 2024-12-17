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Kim Milyoner Olmak İster'de Sagopa Kajmer'in Şarkısı Soruldu: Sosyal Medya Coştu!

Kim Milyoner Olmak İster'de Sagopa Kajmer'in Şarkısı Soruldu: Sosyal Medya Coştu!

Kim Milyoner Olmak İster
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
17.12.2024 - 13:15

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Sagopa Kajmer sorusu damga vurdu. Geçtiğimiz akşam yayınlanan Milyoner'in yeni bölümünde sesli soru gündeme oturdu. Yarışmacı Servi soruda joker hakkını kullandı. Sosyal medyada kullanıcılar Sagopa'nın şarkısını duyunca goygoy başlattı. İşte o anlar...

Kaynak: https://x.com/omerrmf/status/18684110...
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Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Sagopa Kajmer sorusu damga vurdu.

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Sagopa Kajmer sorusu damga vurdu.

23 yaşındaki yarışmacı Servi Buse Kaya'ya sesli soruda Türkçe rap şarkısı soruldu. Baytar şarkısının girişini dinleyen yarışmacıya şarkıyı kimin söylediği soruldu. Yarışmacı joker hakkını kullanmayı tercih etti.

23 yaşındaki yarışmacı Servi Buse Kaya'ya sesli soruda Türkçe rap şarkısı soruldu. Baytar şarkısının girişini dinleyen yarışmacıya şarkıyı kimin söylediği soruldu. Yarışmacı joker hakkını kullanmayı tercih etti.

O esnada sosyal medyada Sagopa hayranları goygoy başlattı. Milyoner'den o anları paylaşan yarışmacıların yorumlar X'i coşturdu.

O esnada sosyal medyada Sagopa hayranları goygoy başlattı. Milyoner'den o anları paylaşan yarışmacıların yorumlar X'i coşturdu.

Önce sosyal medyada milyonların izleyip etkileşim verdiği o anlara bir bakalım👇🏻

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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