Kim Bu Nene Hatun?
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Bu pazar 8 Kasım. 149 yıl önce, 8 Kasım'ı 9 Kasım'a bağlayan gece Erzurum halkı elinde ne varsa onunla Aziziye Tabyası'na koştu. Erzurum bu hafta sonu yine o tabyaya yürüyecek. Ben de bu vesileyle o gecenin en bilinen ismini hem tanıyalım hem analım istedim. Bir de son zamanlarda adının neden bu kadar sık geçtiğini konuşalım.
Kasım 1877. 93 Harbi sürüyor.
Hiç parası olmadı, kimseye de eğilmedi.
Tıpkı Nene Hatun benzetmesinde olduğu gibi.
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