Kim Bu Nene Hatun?

Aradan geçen bunca yıla rağmen Nene Hatun'un adı bugün hâlâ anılıyor. Ne var ki son haftalarda adının yeniden gündeme gelmesinin nedeni Aziziye'de gösterdiği kahramanlık değil. Yıllar önce yaşayan birine yapılmış bir benzetme.

O gün övgü olarak söylenmişti. Rüzgâr dönünce aynı benzetme internette yeniden dolaşıma girdi, bu sefer ironiyle. Dün övmek için kullananlar vardı, bugün vurmak için kullananlar var. Biri 'Nene' dedi, öbürü aynı kelimeden lakap türetti.

İkisi de belki Nene Hatun'u tanımıyordu bile.

Bu bizim eski bir alışkanlığımız. Birini övmek istediğimizde tarihe gideriz, raftan en ağır ismi indirip tozunu alır, yaşayan birinin omzuna koyarız. Kaleci penaltı çıkarır, ertesi sabahki manşet hazırdır: 'Geçilmez!' Bir yönetici sert konuştu mu ekranlarda tarihten isimler uçuşmaya başlar. Çoğu iyi niyetle, biraz da düşünmeden yapılır.

Ama bu kadar bol kullanılınca kelimenin ağırlığı kalmıyor. Tarihi bir isim, bir kahramanı anlatmayı bırakıp alkış sesine dönüşüyor. Söyleyen de dinleyen de üzerinde durmuyor.

Oysa Nene Hatun olmak kolay değil. Kucağındaki bebeği bırakıp kapıdan çıkabilmek, yıllarca yoksulluğu ve unutulmuşluğu sessizce taşımak, paraya pula itibar etmemek gerekir. En zoru da kimse alkışlamazken aynı insan olarak kalabilmektir. Birine bu ismi yakıştırmak, ona ödeyemeyeceği bir borç yüklemek demek.

Üstelik şartlar da değişti. 1877'de kahramanlık bir sabah ezanında belli oluyordu, bugün bir paylaşımla başlayıp bir başka paylaşımla bitebiliyor. Yaşayan insanın hikâyesi de henüz bitmedi. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor, bugünün övgüsü yarın caps olarak geri dönebiliyor.