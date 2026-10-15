Kilis'te Denetlenen Markette Sahibi Tarihi Geçmiş Ürünleri Zabıtanın Önünde Yedi
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Kilis'te Belediye zabıta ekiplerinin denetlediği bir markette işletme sahibi, tarihi geçmiş ürünleri açıp yedi. Görüntülerde market sahibinin, ürünlerin sağlıklı olduğunu savunmak için denetim ekibinin gözü önünde bu ürünleri tükettiği anlar sosyal medyada da gündem oldu. Denetimde dükkândaki 20 ürünün 19'unun tarihinin geçtiği tespit edildi.
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O anlar sosyal medyada da konuşuldu.
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Market sahibi tarihi geçmiş ürünleri yedi.
Dükkândaki 20 ürünün 19'unun tarihi geçmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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