Kilis'te Denetlenen Markette Sahibi Tarihi Geçmiş Ürünleri Zabıtanın Önünde Yedi

Kilis'te Belediye zabıta ekiplerinin denetlediği bir markette işletme sahibi, tarihi geçmiş ürünleri açıp yedi. Görüntülerde market sahibinin, ürünlerin sağlıklı olduğunu savunmak için denetim ekibinin gözü önünde bu ürünleri tükettiği anlar sosyal medyada da gündem oldu. Denetimde dükkândaki 20 ürünün 19'unun tarihinin geçtiği tespit edildi.