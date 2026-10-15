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Kilis'te Denetlenen Markette Sahibi Tarihi Geçmiş Ürünleri Zabıtanın Önünde Yedi

Kilis'te Denetlenen Markette Sahibi Tarihi Geçmiş Ürünleri Zabıtanın Önünde Yedi

Kilis
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.10.2026 - 21:25
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Kilis'te Belediye zabıta ekiplerinin denetlediği bir markette işletme sahibi, tarihi geçmiş ürünleri açıp yedi. Görüntülerde market sahibinin, ürünlerin sağlıklı olduğunu savunmak için denetim ekibinin gözü önünde bu ürünleri tükettiği anlar sosyal medyada da gündem oldu. Denetimde dükkândaki 20 ürünün 19'unun tarihinin geçtiği tespit edildi.

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O anlar sosyal medyada da konuşuldu.

Market sahibi tarihi geçmiş ürünleri yedi.

Market sahibi tarihi geçmiş ürünleri yedi.

Kilis Belediyesi zabıta ekipleri bir marketi denetledi. Denetim sırasında market sahibi, tarihi geçmiş ürünleri açıp zabıta ekiplerinin önünde yedi. Market sahibi ürünleri yerken şu ifadeleri kullandı:

'Tamam yiyeyim ben, beni zehirlesin o zaman.'

Dükkândaki 20 ürünün 19'unun tarihi geçmişti.

Dükkândaki 20 ürünün 19'unun tarihi geçmişti.

Denetimde market raflarındaki 20 üründen 19'unun son tüketim tarihinin geçtiği belirlendi. Denetime Kilis Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Çağlar Yaşar da katıldı. Marketin daha önce mühürlendiği, mührün kırılarak izinsiz yeniden açıldığı da tespit edildi. Bazı bebek bisküvilerinin üzerindeki tarihlerin elle değiştirildiği öne sürüldü, market sahibi bu iddiayı reddetti. Ekipler tarihi geçmiş ürünleri topladı ve işletme hakkında yasal süreç başlattı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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