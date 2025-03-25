Kilim Mobilya Kimin? Kilim Mobilya'nın Sahibi Kimdir?
Kilim Mobilya Kimin? Kilim Mobilya'nın Sahibi Kimdir?
Türkiye, mobilya üretimi konusunda ön plana çıkan bir ülke haline geldi. İnegöl başta olmak üzere ülkemizin birçok noktasında mobilya üreticileri bulunuyor. Uluslararası mobilya fuarlarına katılan, her yıl onlarca ülkeye mobilya ihraç eden üreticilerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Bu isimlerden birisi de Kilim Mobilya oldu. Kilim Mobilya, 1976 yılında Kayseri'de kurulmuştu.
Peki Kilim Mobilya'nın sahibi kimdir?
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Kilim Mobilya Sahibi Kimdir?
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Kilim Mobilya Ne Zaman, Nerede Kuruldu?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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