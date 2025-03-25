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Kilim Mobilya Kimin? Kilim Mobilya'nın Sahibi Kimdir?

Kilim Mobilya Kimin? Kilim Mobilya'nın Sahibi Kimdir?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.03.2025 - 14:11

Türkiye, mobilya üretimi konusunda ön plana çıkan bir ülke haline geldi. İnegöl başta olmak üzere ülkemizin birçok noktasında mobilya üreticileri bulunuyor. Uluslararası mobilya fuarlarına katılan, her yıl onlarca ülkeye mobilya ihraç eden üreticilerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Bu isimlerden birisi de Kilim Mobilya oldu. Kilim Mobilya, 1976 yılında Kayseri'de kurulmuştu.

Peki Kilim Mobilya'nın sahibi kimdir?

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Kilim Mobilya Sahibi Kimdir?

Kilim Mobilya Sahibi Kimdir?

Kilim Mobilya'nın sahibi, Mehmet Yayla'dır. Mehmet Yayla, şirketin sahibi, Kilim Mobilya A.Ş.’nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır.

Kilim Mobilya'nın yönetim şemasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı koltuğunda Ahmet Emin Koçer bulunur. Erdoğan Yayla, Mahmut Yayla da Yönetim Kurulu üyesidir. Yayla ailesinin kurucusu olduğu Kilim Mobilya, bugün Yayla ailesinin yönetimiyle üretim ve satışlarına devam ediyor.

Kilim Mobilya Ne Zaman, Nerede Kuruldu?

Kilim Mobilya Ne Zaman, Nerede Kuruldu?

Kilim Mobilya, 1976 yılında Kayseri'de kuruldu. Başta küçük bir marangoz atölyesi olduğu belirtilen Kilim Mobilya, zamanla Türkiye'nin dört bir yanına ulaştı. Geniş bir mağaza ağına sahip olan Kilim Mobilya'nın bugün Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde 1000’e yakın çalışanının olduğu bir fabrikası bulunuyor.

Kilim Mobilya'nın Kaç Mağazası Var?

Kilim Mobilya'nın toplam mağaza sayısının Türkiye'de 200'e yakın olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda yurt dışında ise 31 ülkede bulunuyor. Kilim Mobilya, ayrıca ürettiği mobilyaları dünyanın 70'e yakın ülkesine ihraç ettiğini aktarıyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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