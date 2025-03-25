Kilim Mobilya Kimin? Kilim Mobilya'nın Sahibi Kimdir?

Kilim Mobilya, 1976 yılında Kayseri'de kuruldu. Başta küçük bir marangoz atölyesi olduğu belirtilen Kilim Mobilya, zamanla Türkiye'nin dört bir yanına ulaştı. Geniş bir mağaza ağına sahip olan Kilim Mobilya'nın bugün Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde 1000’e yakın çalışanının olduğu bir fabrikası bulunuyor.

Kilim Mobilya'nın Kaç Mağazası Var?

Kilim Mobilya'nın toplam mağaza sayısının Türkiye'de 200'e yakın olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda yurt dışında ise 31 ülkede bulunuyor. Kilim Mobilya, ayrıca ürettiği mobilyaları dünyanın 70'e yakın ülkesine ihraç ettiğini aktarıyor.