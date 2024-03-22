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Kıl Dönmesini Çıkardıktan Sonra Kan Zehirlenmesi Yaşayıp Komaya Giren Adam

Kıl Dönmesini Çıkardıktan Sonra Kan Zehirlenmesi Yaşayıp Komaya Giren Adam

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
22.03.2024 - 14:24

Vücudundaki kıl dönmesini çıkardıktan sonra kan zehirlenmesi yaşayan adam, doktorların yüzde 4 ihtimal verdiği yaşama ihtimalinde hayata geri döndü. Yıllarca tedavi gören hastanın yaşadığı zorlu süreçle ilgili detaylar...👇

Kaynak: https://metro.co.uk/2024/03/21/mans-i...
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Vücudundaki kıl dönmesini çıkarmaya çalıştıktan sonra sağlığını kaybeden adamın yaşadıkları gündem oldu.

Vücudundaki kıl dönmesini çıkarmaya çalıştıktan sonra sağlığını kaybeden adamın yaşadıkları gündem oldu.

Steven Spinale adlı hastanın kız kardeşi Michelle tarafından başlatılan GoFundMe kampanyasına göre, Teksaslı Steven Spinale, kıl dönmesini çıkarırken vücudunun enfeksiyon kapmasının ardından kan zehirlenmesi yaşadı.

2022 yılından beri hastalığıyla ilgili tedavi gören Steven Spinale, hastaneye yattıktan bir ay sonra yapay olarak komaya sokuldu.

2022 yılından beri hastalığıyla ilgili tedavi gören Steven Spinale, hastaneye yattıktan bir ay sonra yapay olarak komaya sokuldu.

Doktorların yüzde 4 yaşama şansı olduğunu belirttiği hastanın yaşam belirtileri göstermeyeceğiyle ilgili testler TikTok'ta paylaşıldı.

Kız kardeşi GoFundMe'de 'Doktorlar onun için yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar ve bunu atlatabilecek biri varsa o da Steven'dır. Steven pek çok insan için çok önemli ve onun daha önce hiç olmadığı kadar mücadele etmesine ihtiyacımız var. Eşi bu süreçte hiç yanından ayrılmadı, bu yüzden evlerindeki iki gelir de artık yok' dedi.

Kız kardeşi GoFundMe'de 'Doktorlar onun için yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar ve bunu atlatabilecek biri varsa o da Steven'dır. Steven pek çok insan için çok önemli ve onun daha önce hiç olmadığı kadar mücadele etmesine ihtiyacımız var. Eşi bu süreçte hiç yanından ayrılmadı, bu yüzden evlerindeki iki gelir de artık yok' dedi.

Yayınlanan bir videoda doktorların 'Steven'ın komadan sağ çıkamayacağını' ve 'beyin aktivitesinin olmadığının söylendiğini' iddia etti.

Paylaşılan videolarda, Steven'ın kız kardeşinin sesini duydukta sonra gözlerini açtığı görüldü. Kız kardeşi ise bu konuyla ilgili "Başkaları inancını kaybetse de biz asla kaybetmedik" dedi.

Paylaşılan videolarda, Steven'ın kız kardeşinin sesini duydukta sonra gözlerini açtığı görüldü. Kız kardeşi ise bu konuyla ilgili "Başkaları inancını kaybetse de biz asla kaybetmedik" dedi.

'Hastaneye kaldırılmadan önce semptomları karşısında doktorlar şaşkına döndü. Tek anlayabildikleri şey iç kanaması olduğuydu. Bunun en küçük endişe kaynağı olacağını bilmiyorduk.'

Hastanedeyken Steven'da ayrıca influenza A ve akut solunum sıkıntısı sendromuyla birlikte her iki akciğerinde zatürre oluşmuş.

Hastanedeyken Steven'da ayrıca influenza A ve akut solunum sıkıntısı sendromuyla birlikte her iki akciğerinde zatürre oluşmuş.

Steven, üç hafta komada kalsa da ailesi iyileşeceğine inanmaktan asla vazgeçmedi. Çok sayıda prosedür ve tedavinin ardından komadan beyin hasarı olmadan çıktı ve o zamandan beri neredeyse tamamen iyileşti. Steven evine döndü ve sevdiklerinin yardımıyla yürümeyi yeniden öğreniyor.

Umarız en kısa zamanda eski sağlığına kavuşur. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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