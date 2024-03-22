Kıl Dönmesini Çıkardıktan Sonra Kan Zehirlenmesi Yaşayıp Komaya Giren Adam
Kıl Dönmesini Çıkardıktan Sonra Kan Zehirlenmesi Yaşayıp Komaya Giren Adam
Kaynak: https://metro.co.uk/2024/03/21/mans-i...
Vücudundaki kıl dönmesini çıkardıktan sonra kan zehirlenmesi yaşayan adam, doktorların yüzde 4 ihtimal verdiği yaşama ihtimalinde hayata geri döndü. Yıllarca tedavi gören hastanın yaşadığı zorlu süreçle ilgili detaylar...👇
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Vücudundaki kıl dönmesini çıkarmaya çalıştıktan sonra sağlığını kaybeden adamın yaşadıkları gündem oldu.
2022 yılından beri hastalığıyla ilgili tedavi gören Steven Spinale, hastaneye yattıktan bir ay sonra yapay olarak komaya sokuldu.
Kız kardeşi GoFundMe'de 'Doktorlar onun için yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar ve bunu atlatabilecek biri varsa o da Steven'dır. Steven pek çok insan için çok önemli ve onun daha önce hiç olmadığı kadar mücadele etmesine ihtiyacımız var. Eşi bu süreçte hiç yanından ayrılmadı, bu yüzden evlerindeki iki gelir de artık yok' dedi.
Paylaşılan videolarda, Steven'ın kız kardeşinin sesini duydukta sonra gözlerini açtığı görüldü. Kız kardeşi ise bu konuyla ilgili "Başkaları inancını kaybetse de biz asla kaybetmedik" dedi.
Hastanedeyken Steven'da ayrıca influenza A ve akut solunum sıkıntısı sendromuyla birlikte her iki akciğerinde zatürre oluşmuş.
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