Kıl Dönmesini Çıkardıktan Sonra Kan Zehirlenmesi Yaşayıp Komaya Giren Adam

Steven, üç hafta komada kalsa da ailesi iyileşeceğine inanmaktan asla vazgeçmedi. Çok sayıda prosedür ve tedavinin ardından komadan beyin hasarı olmadan çıktı ve o zamandan beri neredeyse tamamen iyileşti. Steven evine döndü ve sevdiklerinin yardımıyla yürümeyi yeniden öğreniyor.

Umarız en kısa zamanda eski sağlığına kavuşur. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...