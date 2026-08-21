Ketçap ve Mayonezde “Görünür İçerik” Dönemi Başladı

Tüketicilerin satın alma kararlarında ürün içeriğine ilişkin bilgilerin daha görünür ve anlaşılır olmasının önem kazanması, gıda şirketlerinin ürün reçeteleri ve ambalaj tasarımlarında yeni yaklaşımlara yönelmesini beraberinde getirdi. Tat Gıda, bu eğilime ketçap ve mayonezde Tat Premium serisiyle yanıt verdi. Şirket, yeni ürün ailesinde daha sade içerik yapısını öne çıkarırken, ürünlerin temel içerik bilgilerini ambalajın ön yüzünde görünür hale getirdi.

Clean label (temiz içerik) yaklaşımı ürünlerin daha yalın ve temiz içeriklerle sunulmasını esas alırken, front label (ön yüzde şeffaf bilgilendirme) uygulaması tüketicilerin ürünün öne çıkan içerik bilgilerine ambalajı çevirmeden ulaşmasına imkân sağladı.

Tat Gıda’nın yeni ürün ailesinde yer alan Tat Premium Ketçap, mevsiminde hasat edilen yaz domateslerinden üretildi. Altı içerikten oluşan reçetede koruyucu ve katkı maddesine yer verilmezken, yoğun domates lezzeti öne çıkarıldı. Tat Premium Mayonez ise 8 içerikten oluşan reçetesiyle sunuldu. Ürünün yumurta ve yağ oranı artırılarak daha kremsi, zengin ve yoğun bir yapı elde edildi.