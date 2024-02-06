Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Keşke Bu Şarkı Bana Yazılmış Olsa Diyeceğiniz 15 Şarkı

etiket Keşke Bu Şarkı Bana Yazılmış Olsa Diyeceğiniz 15 Şarkı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 22:25

Bazı şarkılar vardır, dinler dinlemez insanı içine alır ve 'ah keşke bu şarkı bana yazılmış olsaydı' dedirtir. İşte bu duyguyu uyandıran şarkıları senin için derledik. Umarım dinlerken bu hissi sen de yaşarsın!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. James Arthur - Say You Won't Let Go

2. Sezen Aksu - Firuze

3. Batuhan Kordel - Sıcak Şarap

4. Gökhan Türkmen- Aşk

5. Koyu - Sen Benim Başıma Gelen En Güzel Şey

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Ed Sheeran - Perfect

7. Mazhar Alanson - Yandım (Official Video)

8. Yaşlı Amca - Yakamoz Güzeli

9. Şebnem Keskin - Sonuna Kadar

10. Kıraç - Endamın Yeter

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Ezginin Günlüğü - Aşk Bitti / Ebruli

12. Grup Gündoğarken - Ankaradan Abim Geldi - Official Audio

13. Still Loving You

14. Mavi Gri - Dünyanın En Güzel Kızı

15. Berlin - Take My Breath Away (Official Video - Top Gun)

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın