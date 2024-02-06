Keşke Bu Şarkı Bana Yazılmış Olsa Diyeceğiniz 15 Şarkı
Keşke Bu Şarkı Bana Yazılmış Olsa Diyeceğiniz 15 Şarkı
Bazı şarkılar vardır, dinler dinlemez insanı içine alır ve 'ah keşke bu şarkı bana yazılmış olsaydı' dedirtir. İşte bu duyguyu uyandıran şarkıları senin için derledik. Umarım dinlerken bu hissi sen de yaşarsın!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. James Arthur - Say You Won't Let Go
2. Sezen Aksu - Firuze
3. Batuhan Kordel - Sıcak Şarap
4. Gökhan Türkmen- Aşk
5. Koyu - Sen Benim Başıma Gelen En Güzel Şey
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Ed Sheeran - Perfect
7. Mazhar Alanson - Yandım (Official Video)
8. Yaşlı Amca - Yakamoz Güzeli
9. Şebnem Keskin - Sonuna Kadar
10. Kıraç - Endamın Yeter
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Ezginin Günlüğü - Aşk Bitti / Ebruli
12. Grup Gündoğarken - Ankaradan Abim Geldi - Official Audio
13. Still Loving You
14. Mavi Gri - Dünyanın En Güzel Kızı
15. Berlin - Take My Breath Away (Official Video - Top Gun)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın