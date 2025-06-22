Kendinizi Araba Yarışına Katılmış Gibi Hissedeceğiniz Aksiyon Dolu Şarkılar
Araba sürerken ibre biraz olsun alışık olmadığınız bir seviyeye geldiğinde siz de kendinizi sanki Hızlı ve Öfkeli serisindeki gibi hissediyorsanız bu listeyi hemen kaydedin! Bu şarkılar sizi direksiyonun başındayken resmen uçuracak. Tabii, siz yine de hız limitinin üstüne çıkmayın. Biz uyarımızı yapalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Teriyaki Boyz
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Roses
3. In My Head
4. Goosebumps
5. Bugatti Ridin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Animals
7. Rockstar
8. Gasolina
9. Danza Kuduro
10. Fresh
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Wake Up
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın