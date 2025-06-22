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Kendinizi Araba Yarışına Katılmış Gibi Hissedeceğiniz Aksiyon Dolu Şarkılar

etiket Kendinizi Araba Yarışına Katılmış Gibi Hissedeceğiniz Aksiyon Dolu Şarkılar

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
23.06.2025 - 00:07

Araba sürerken ibre biraz olsun alışık olmadığınız bir seviyeye geldiğinde siz de kendinizi sanki Hızlı ve Öfkeli serisindeki gibi hissediyorsanız bu listeyi hemen kaydedin! Bu şarkılar sizi direksiyonun başındayken resmen uçuracak. Tabii, siz yine de hız limitinin üstüne çıkmayın. Biz uyarımızı yapalım.

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1. Teriyaki Boyz

2. Roses

3. In My Head

4. Goosebumps

5. Bugatti Ridin

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6. Animals

7. Rockstar

8. Gasolina

9. Danza Kuduro

10. Fresh

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11. Wake Up

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