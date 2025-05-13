Kendini Umutsuz Hissettiğinde Son Ses Açılacak Şarkılar
Bazen kendimizi o hissettiğimiz derin umutsuzluktan kurtarmamız gerekir. İşte tam böyle anlarda dinlemen gereken ve dinledikçe de hem ruhuna hem de sana iyi gelecek parçaları özenle seçtik. Hazırsan tak kulaklıkları hadi başlayalım!
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1. Adele - Someone Like You
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2. Sia - Cheap Thrills
3. Coldplay - Fix You
4. Florence + The Machine - Shake It Out
5. Beyoncé - Run the World
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6. Ke$ha - TiK ToK
7. P!nk - Just Give Me A Reason
8. The Beatles - Hey Jude
9. Lady Gaga - Born This Way
10. Robyn - Dancing On My Own
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11. Lizzo - Good As Hell
12. Eminem - Lose Yourself
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