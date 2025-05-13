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Kendini Umutsuz Hissettiğinde Son Ses Açılacak Şarkılar

etiket Kendini Umutsuz Hissettiğinde Son Ses Açılacak Şarkılar

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
13.05.2025 - 23:22

Bazen kendimizi o hissettiğimiz derin umutsuzluktan kurtarmamız gerekir. İşte tam böyle anlarda dinlemen gereken ve dinledikçe de hem ruhuna hem de sana iyi gelecek parçaları özenle seçtik. Hazırsan tak kulaklıkları hadi başlayalım!

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1. Adele - Someone Like You

2. Sia - Cheap Thrills

3. Coldplay - Fix You

4. Florence + The Machine - Shake It Out

5. Beyoncé - Run the World

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6. Ke$ha - TiK ToK

7. P!nk - Just Give Me A Reason

8. The Beatles - Hey Jude

9. Lady Gaga - Born This Way

10. Robyn - Dancing On My Own

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11. Lizzo - Good As Hell

12. Eminem - Lose Yourself

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Begüm
Begüm
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