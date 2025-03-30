Kendini Ne Kadar Seviyorsun?
Kendini Ne Kadar Seviyorsun?
Kendini sevmek, sağlıklı bir yaşamın ve mutluluğun anahtarıdır. Kendine ne kadar değer verdiğini, kendinle ne kadar barışık olduğunu hiç düşündün mü? Bazı insanlar kendilerine hayran kalırken, bazılarımız da kendimizle olan ilişkimizde zorluklar yaşayabiliyoruz. Bu testle, kendini ne kadar sevdiğini ve öz saygı seviyeni keşfetmeye hazır mısın?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Kendine aynada bakarken ne hissediyorsun?
4. Başarılarını nasıl değerlendirirsin?
5. Kendi ihtiyaçlarını başkalarının ihtiyaçlarının önüne koyuyor musun?
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6. Kendinle yalnız kaldığında nasıl hissediyorsun?
7. Kendine vakit ayırmak senin için ne kadar önemli?
8. Kendini geliştirmek için çaba gösteriyor musun?
9. Kendin hakkında ne sıklıkla olumsuz düşünceler taşırsın?
10. Başkalarının senin hakkındaki düşünceleri seni ne kadar etkiler?
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Sen kendine aşıksın!
Kendini bazen çok seviyorsun bazen de hiç!
Sen kendini sevmekte zorlanıyorsun!
Sen kendini sevemiyorsun!
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