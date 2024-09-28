Kendini Evindeymiş Gibi Sıcacık Hissetmeni Sağlayacak 12 Şarkı
Kendini Evindeymiş Gibi Sıcacık Hissetmeni Sağlayacak 12 Şarkı
Bazı şarkılar vardır ki bize kendimizi evimizde gibi güvende hissettirir. Bu listedeki her şarkı tam olarak bu şekilde! Eğer kendine güvenli bir alan oluşturmak istiyorsan bu şarkıları bir bir aç ve huzurla dinle...
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1. Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER
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2. Ed Sheeran ft. Beyonce - Perfect Duet
3. Adele - Lovesong
4. Hozier - Too Sweet
5. Harry Styles - Sign of the Times
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6. Julia Michaels ft. Selena Gomez - Anxiety
7. Mazzy Star - Fade Into You
8. Beach Weather - Sex, Drugs, Etc.
9. polarrana - chaos
10. Seafret - Atlantis
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