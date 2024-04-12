Kendi Kanıyla Not Yazmıştı: Nurtaç Canan’a Ölüm Tehditleri Sürüyor

İstanbul’da Nurtaç Canan isimli kadın, ayrılmak istediği eşi Ragıp Canan tarafından silahla vurulmuş ve talihsiz kadın, kendi kanıyla olay yerinde “Annem babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum.” yazmıştı. Nurtaç Canan’ın, hapisten çıkan Ragıp Canan tarafından hala ölümle tehdit edildiği ortaya çıktı.