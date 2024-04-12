Kendi Kanıyla Not Yazmıştı: Nurtaç Canan’a Ölüm Tehditleri Sürüyor
Kendi Kanıyla Not Yazmıştı: Nurtaç Canan’a Ölüm Tehditleri Sürüyor
İstanbul’da Nurtaç Canan isimli kadın, ayrılmak istediği eşi Ragıp Canan tarafından silahla vurulmuş ve talihsiz kadın, kendi kanıyla olay yerinde “Annem babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum.” yazmıştı. Nurtaç Canan’ın, hapisten çıkan Ragıp Canan tarafından hala ölümle tehdit edildiği ortaya çıktı.
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Ragıp Canan, boşanmak isteyen eşine silahlı saldırı düzenlemişti.
Hürriyet’te yer alan habere göre; savcının 39 yıl hapis istediği ancak mahkeme tarafından 9 yıl hapis cezası verilen Ragıp Canan, Nurtaç Canan’ı ölümle tehdit etmeye devam ediyor.
Nurtaç Canan’ın vurulup hastaneden taburcu olduktan sonra yaptığı ilk iş Ragıp Canan’a boşanma davası açmak oldu. Ancak bu da kolay olmadı. Ragıp Canan boşanmayı kabul etmedi. İstanbul 9’uncu Aile Mahkemesi’nde görülen dava 2.5 sene sürdü. 11’inci celsede mahkeme onları boşamaya karar verdi. Ancak Ragıp Canan karara itiraz etti. Dosya hâlâ Bölge İstinaf Mahkemesi’nde bekliyor.
Ragıp Canan, cezasının infazını 2023 Haziran ayında tamamlayarak tahliye oldu. Dışarı çıkınca yaptığı ilk iş ise eşiyle görüşmek için Mersin’e gitmek oldu. Nurtaç Canan barışmayınca bu kez yine hakaret ve tehditlere başvurdu, para istedi. Tehditleri nedeniyle Ragıp Canan’a elektronik kelepçe takıldı. Ancak Canan bayram öncesi kelepçeyi kırdı. Fotoğrafını da Nurtaç Canan’ın bir yakınına gönderdi.
Çaresiz kalan ve artık ‘uzatmaları oynuyorum’ diyen Nurtaç Canan, Hürriyet’e şunları söyledi: “Sürekli arayınca telefonunu engelledim. Bu kez ankesörlü telefonlardan beni aramaya başladı. Yakımlarımı rahatsız etti. Çok ağır küfürler ediyor. Elektronik kelepçe takıldı. Onu da kırmış, fotoğrafını atmış. Kendi kendine kırıldı diyor. Kelepçeyi 6 Nisan gecesi 01.00 civarı kırmış. Polis aradı gece. Şahıs kelepçeyi kırmış, size ekip yolluyoruz dediler. Ona da ekip göndermişler. Ekiplere çarptım düştü demiş. Karakola gittim. Bir şey yapamayız Ankara’dan gelecek dediler. Bayramdan sonra geç geleceği için fırsat bilip kırmış.
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Tehditleri hiç bitmiyor. ‘Seni devlet de savcı da polis de kelepçe de kurtaramayacak’ diyor. Bu adam durdurulamıyor. Kimse durduramaz bu adamı. Evden çıkamıyorum. Ben onun aşiretinin büyüğünü aradım. ‘Biz de baş edemiyoruz’ dediler. Sürekli tehdit altındayım. Sürekli ağır hakaretlere uğruyorum. Adam uyuşturucu bağımlısı. Esrar, eroin, kokain ve alkol. Herkese zararı olan bir insan. 4 yıldır bu adamdan boşanamıyorum. Millet tek celsede kurtuluyor, beni öldürmeye çalışan bu adamdan kurtulamadım hâlâ.”
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