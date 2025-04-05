Kemal Sunal'ın Zehir Hafiye Filmindeki Rol Arkadaşıydı: Oyuncu Nur Gürkan Uzun Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Kemal Sunal'ın Zehir Hafiye Filmindeki Rol Arkadaşıydı: Oyuncu Nur Gürkan Uzun Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, Yeşilçam oyuncusu Nur Gürkan yıllar sonra ortaya çıktı. Kemal Sunal ile ‘Zehir Hafiye’ filminde başrolü oynayan, Fatma Girik'le aynı kadroda yer alan isim yıllar sonra görüntülendi.
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Kemal Sunal'la Zehir Hafiye filminde başrolü paylaşan ardından 'Berivan', 'Alacakaranlık', 'İlişkiler' ve 'Elif' gibi yapımlarda yer alan Nur Gürkan gözlerden uzak bir yaşantı sürdürüyordu.
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Usta isimlerle aynı filmlerde yer aldığını söyleyen Nur Gürkan Fatma Girik hakkında konuştu.
Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, uzun yıllardır ortalıkta görünmeyen Yeşilçam oyuncusu gözlerden uzak yaşadığı yıllarda başına gelenleri anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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