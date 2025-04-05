Kemal Sunal'ın Zehir Hafiye Filmindeki Rol Arkadaşıydı: Oyuncu Nur Gürkan Uzun Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

'Çocukların Suçu Ne filminde Fatma Girik'in kızını oynadım. Fatma Abla'yla çalışmak dünyanın en keyifli işiydi. Fatma Abla rolü yaşıyordu. Benim öldüğüm sahnede üzerime kapanıp ağladığı sahnede gerçekten ağladı. Onu hiç unutamam. Annem olsa bu kadar ağlardı. Çok etkilendim ondan. İdollerimden biridir. Kemal Abi ve Ali (Poyrazoğlu) Abi de idolüm. Yaman Okay, Aytaç Arman ve Nur Sürer de büyük ustalar.'