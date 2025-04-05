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Kemal Sunal'ın Zehir Hafiye Filmindeki Rol Arkadaşıydı: Oyuncu Nur Gürkan Uzun Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Kemal Sunal'ın Zehir Hafiye Filmindeki Rol Arkadaşıydı: Oyuncu Nur Gürkan Uzun Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.04.2025 - 14:12

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, Yeşilçam oyuncusu Nur Gürkan yıllar sonra ortaya çıktı. Kemal Sunal ile ‘Zehir Hafiye’ filminde başrolü oynayan, Fatma Girik'le aynı kadroda yer alan isim yıllar sonra görüntülendi.

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Kemal Sunal'la Zehir Hafiye filminde başrolü paylaşan ardından 'Berivan', 'Alacakaranlık', 'İlişkiler' ve 'Elif' gibi yapımlarda yer alan Nur Gürkan gözlerden uzak bir yaşantı sürdürüyordu.

Kemal Sunal'la Zehir Hafiye filminde başrolü paylaşan ardından 'Berivan', 'Alacakaranlık', 'İlişkiler' ve 'Elif' gibi yapımlarda yer alan Nur Gürkan gözlerden uzak bir yaşantı sürdürüyordu.

Şimdilerde TRT Türk’te yer alan ‘Temelli Misafir’ dizisinde oynadığını söyleyen isim, 'Popüler işlerde olmayınca unutuluyoruz” itirafında bulundu. Kemal Sunal, espri yapardı ama ciddi insandı. Toplumun dertleriyle dertlenen sanatçıydı.” Yeşilçam'ın usta isimleri hakkında konuştu.

Usta isimlerle aynı filmlerde yer aldığını söyleyen Nur Gürkan Fatma Girik hakkında konuştu.

Usta isimlerle aynı filmlerde yer aldığını söyleyen Nur Gürkan Fatma Girik hakkında konuştu.

'Çocukların Suçu Ne filminde Fatma Girik'in kızını oynadım. Fatma Abla'yla çalışmak dünyanın en keyifli işiydi. Fatma Abla rolü yaşıyordu. Benim öldüğüm sahnede üzerime kapanıp ağladığı sahnede gerçekten ağladı. Onu hiç unutamam. Annem olsa bu kadar ağlardı. Çok etkilendim ondan. İdollerimden biridir. Kemal Abi ve Ali (Poyrazoğlu) Abi de idolüm. Yaman Okay, Aytaç Arman ve Nur Sürer de büyük ustalar.'

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, uzun yıllardır ortalıkta görünmeyen Yeşilçam oyuncusu gözlerden uzak yaşadığı yıllarda başına gelenleri anlattı.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, uzun yıllardır ortalıkta görünmeyen Yeşilçam oyuncusu gözlerden uzak yaşadığı yıllarda başına gelenleri anlattı.

'Tiyatro ve seslendirme yapıyorum. Popüler işlerde olmayınca unutuluyor insan. Hiç ara vermedim. Hastalık ve kaza atlattım ama devam ediyorum.' Talihsiz bir kaza geçiren isim yaşadıklarını 'Boynum kırıldı. Felçten döndüm 2003 yılında... Trafik kazasıydı. Boynumda titanyum plaka var. Kan kanserini atlattım.' şeklinde anlattı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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