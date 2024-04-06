Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tepkisi: Ekrem İmamoğlu’na Tebrik Yok

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tepkisi: Ekrem İmamoğlu’na Tebrik Yok

Kemal Kılıçdaroğlu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.04.2024 - 08:59

Yerel seçimlerin üzerinden 6 gün geçmesine rağmen, CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Mansur Yavaş ve Özgür Özel’i telefonla arayarak tebrik ettiği ancak Ekrem İmamoğlu’nu aramadığı iddia edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Cumhuriyet Halk Partisi, geçtiğimiz hafta sonu yapılan yerel seçimlerden büyük bir zaferle çıkmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi, geçtiğimiz hafta sonu yapılan yerel seçimlerden büyük bir zaferle çıkmıştı.

CHP birinci parti olurken, Ankara’da Mansur Yavaş, İstanbul’da ise Ekrem İmamoğlu farkla kazanmayı başarmıştı.

CHP birinci parti olurken, Ankara’da Mansur Yavaş, İstanbul’da ise Ekrem İmamoğlu farkla kazanmayı başarmıştı.

Sözcü’den İsmail Saymaz, CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ilginç bir iddia ortaya attı.

Sözcü’den İsmail Saymaz, CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ilginç bir iddia ortaya attı.

Kaynak

“CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim akşamı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı arayarak, tebrik etti.”

“CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim akşamı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı arayarak, tebrik etti.”

“Kılıçdaroğlu, ertesi gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonda kutladı.”

“Kılıçdaroğlu, ertesi gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonda kutladı.”
İçeriğin Devamı Aşağıda

“Ancak Kılıçdaroğlu, seçimin üzerinden altı gün geçmiş olmasına rağmen Ekrem İmamoğlu’nu aramadı.”

“Ancak Kılıçdaroğlu, seçimin üzerinden altı gün geçmiş olmasına rağmen Ekrem İmamoğlu’nu aramadı.”

“Bu arada, İmamoğlu’nu kutlayanlar arasında eski Başbakan Binali Yıldırım da yer alıyor. Yıldırım, 2019’daki İstanbul seçiminde İmamoğlu’nun rakibiydi.”

“Bu arada, İmamoğlu’nu kutlayanlar arasında eski Başbakan Binali Yıldırım da yer alıyor. Yıldırım, 2019’daki İstanbul seçiminde İmamoğlu’nun rakibiydi.”

Bu haber de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
6
5
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?