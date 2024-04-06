Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tepkisi: Ekrem İmamoğlu’na Tebrik Yok
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tepkisi: Ekrem İmamoğlu’na Tebrik Yok
Yerel seçimlerin üzerinden 6 gün geçmesine rağmen, CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Mansur Yavaş ve Özgür Özel’i telefonla arayarak tebrik ettiği ancak Ekrem İmamoğlu’nu aramadığı iddia edildi.
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Cumhuriyet Halk Partisi, geçtiğimiz hafta sonu yapılan yerel seçimlerden büyük bir zaferle çıkmıştı.
CHP birinci parti olurken, Ankara’da Mansur Yavaş, İstanbul’da ise Ekrem İmamoğlu farkla kazanmayı başarmıştı.
Sözcü’den İsmail Saymaz, CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ilginç bir iddia ortaya attı.
“CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim akşamı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı arayarak, tebrik etti.”
“Kılıçdaroğlu, ertesi gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonda kutladı.”
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“Ancak Kılıçdaroğlu, seçimin üzerinden altı gün geçmiş olmasına rağmen Ekrem İmamoğlu’nu aramadı.”
“Bu arada, İmamoğlu’nu kutlayanlar arasında eski Başbakan Binali Yıldırım da yer alıyor. Yıldırım, 2019’daki İstanbul seçiminde İmamoğlu’nun rakibiydi.”
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