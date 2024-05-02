Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hapsi İstendi: Hakaret Davası Açılmıştı

CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında eski bakanlardan Erdoğan Bayraktar’a hakaret ettiği gerekçesiyle açılan hakaret davasında savcılık, Kılıçdaroğlu için 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası takip etti.