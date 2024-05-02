Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hapsi İstendi: Hakaret Davası Açılmıştı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hapsi İstendi: Hakaret Davası Açılmıştı
CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında eski bakanlardan Erdoğan Bayraktar’a hakaret ettiği gerekçesiyle açılan hakaret davasında savcılık, Kılıçdaroğlu için 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası takip etti.
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Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 17-25 Aralık sürecinde dönemin bakanlarında Erdoğan Bayraktar’a hakaret ettiği gerekçesiyle 2016 yılında dava açılmıştı.
İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesince 23 Şubat 2018'de yapılan ilk yargılamada Kılıçdaroğlu hakkındaki davanın düşürülmesine karar verilmişti. Ancak Bayraktar'ın bu kararı istinaf etmesi üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'ne gönderildi.
Kararı değerlendiren üst mahkeme, 8 Nisan 2021 tarihinde verilen kararı bozarak, yerel mahkemeye geri göndermişti. Bugün İstanbul 51. Aslice Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı.
Savcı verdiği mütalaada, sanık Kemal Kılıçdaroğlu’nun “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme, tarafların mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.
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