Kemal'e Hayran Kalacağız Bu Belli: Selahattin Paşalı'nın Masumiyet Müzesi'nden İlk Kare Geldi!

Ekranların sevilen yüzü Selahattin Paşalı'yı son olarak Ömer dizisiyle ekranlarda izlemiştik. Netflix'in yeni projesi ve ödüllü yazarımız Orhan Pamuk'un eseri olan Masumiyet Müzesi'nde başrol olacağını öğrendiğimizde de bir hayli heyecanlanmıştık. Kitabın ve dolayısıyla dizinin ana karakteri olan Kemal'e hayat veren Selahattin Paşalı'dan ilk kare geldi! Belli ki kendisini bir kez daha hayranlıkla izleyeceğiz!