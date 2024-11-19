Kemal'e Hayran Kalacağız Bu Belli: Selahattin Paşalı'nın Masumiyet Müzesi'nden İlk Kare Geldi!
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Kemal'e Hayran Kalacağız Bu Belli: Selahattin Paşalı'nın Masumiyet Müzesi'nden İlk Kare Geldi!
Ekranların sevilen yüzü Selahattin Paşalı'yı son olarak Ömer dizisiyle ekranlarda izlemiştik. Netflix'in yeni projesi ve ödüllü yazarımız Orhan Pamuk'un eseri olan Masumiyet Müzesi'nde başrol olacağını öğrendiğimizde de bir hayli heyecanlanmıştık. Kitabın ve dolayısıyla dizinin ana karakteri olan Kemal'e hayat veren Selahattin Paşalı'dan ilk kare geldi! Belli ki kendisini bir kez daha hayranlıkla izleyeceğiz!
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Ekranlarda görmeyi en çok sevdiğimiz isimlerden biri Selahattin Paşalı... Çünkü kendisi yakışıklı olduğu kadar oyunculuk konusunda da kusursuz bir isim!
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Kendisini pek çok farklı rolde, bambaşka karaktere bürünmüş şekilde izledik ve hepsinin seyir zevki fazlasıyla yüksekti.
Son olarak geçtiğimiz sezon televizyon ekranlarında Ömer rolüyle izlediğimiz oyuncunun yeni projesi merak ediliyordu.
Çok geçmeden Nobel Ödüllü yazarımız Orhan Pamuk'un eserinden Netflix'te uyarlanacak olan Masumiyet Müzesi'nde Kemal'i canlandıracağını duyunca pek sevinmiştik.
Heyecanla beklediğimiz yapımın çekimleri sonunda başladı ve hatta setten ilk fotoğraf geldi!
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Netflix'in 'Sıradaki "hayatımın en mutlu anı". ' mesajıyla duyurduğu bilgiye göre diziye kavuşmamız 2026 yılında gerçekleşecek.
Ancak heyecanlı bekleyiş şimdiden başladı bile!
Selahattin Paşalı da övgüleri şimdiden toplamaya başladı bile!
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Merakla bekliyoruz!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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