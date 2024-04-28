Kelimelerin Gücüne İnananlar İçin Manifest Niteliğindeki 12 Şarkı

Dinlediğimiz şarkılar modumuzu da belirler. Modumuz yükseldikçe kendimizi iyi hissettiğimiz için her şey de yolunda gitmeye başlar. Bu şarkılar da manifest niteliğinde olduğu için sana çok iyi gelip her şeyin daha da güzel gitmesini sağlayacak!