Kelimelerin Gücüne İnananlar İçin Manifest Niteliğindeki 12 Şarkı
Kelimelerin Gücüne İnananlar İçin Manifest Niteliğindeki 12 Şarkı
Dinlediğimiz şarkılar modumuzu da belirler. Modumuz yükseldikçe kendimizi iyi hissettiğimiz için her şey de yolunda gitmeye başlar. Bu şarkılar da manifest niteliğinde olduğu için sana çok iyi gelip her şeyin daha da güzel gitmesini sağlayacak!
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1. Nova Norda - Aşka Çarem Yok
2. Nil Karaibrahimgil - Çocuk Da Yaparım Kariyer De
3. Athena - Her Şey Güzel Olacak
4. Özlem Tekin - Dağları Deldim
5. Ezhel - Bul Beni
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6. Nil Karaibrahimgil - He-Man
7. Tarkan - Öp
8. Edis - Çok Çok
9. Yalın - Keyfi Yolunda Aşkı Sonunda
10. Nil Karaibrahimgil - Hadi İnşallah
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11. Hadise - Evlenmeliyiz
12. Ajda Pekkan - Bambaşka Biri
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