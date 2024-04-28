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Kelimelerin Gücüne İnananlar İçin Manifest Niteliğindeki 12 Şarkı

etiket Kelimelerin Gücüne İnananlar İçin Manifest Niteliğindeki 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 16:50

Dinlediğimiz şarkılar modumuzu da belirler. Modumuz yükseldikçe kendimizi iyi hissettiğimiz için her şey de yolunda gitmeye başlar. Bu şarkılar da manifest niteliğinde olduğu için sana çok iyi gelip her şeyin daha da güzel gitmesini sağlayacak!

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1. Nova Norda - Aşka Çarem Yok

2. Nil Karaibrahimgil - Çocuk Da Yaparım Kariyer De

3. Athena - Her Şey Güzel Olacak

4. Özlem Tekin - Dağları Deldim

5. Ezhel - Bul Beni

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6. Nil Karaibrahimgil - He-Man

7. Tarkan - Öp

8. Edis - Çok Çok

9. Yalın - Keyfi Yolunda Aşkı Sonunda

10. Nil Karaibrahimgil - Hadi İnşallah

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11. Hadise - Evlenmeliyiz

12. Ajda Pekkan - Bambaşka Biri

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