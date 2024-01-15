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Kediye 100 Euro Tazminat Ödenecek! Fransa'da Mahkeme Tarihe Geçecek Sembolik Bir Karar Verdi

Kediye 100 Euro Tazminat Ödenecek! Fransa'da Mahkeme Tarihe Geçecek Sembolik Bir Karar Verdi

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
15.01.2024 - 21:09

Fransa'da mahkeme, sahibinin 'hayvana eziyet' suçlamasıyla yargılandığı davada eziyet gören kediye 100 euro tazminat ödemesine hükmetti.

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Le Parisien'in bildirdiğine göre, Lille Ceza Mahkemesi, Temmuz 2023'te "Lanna" adlı kedinin çöp kutusunda ölü bulunmasının ardından sahibine yönelik "hayvana eziyet" suçlamasıyla açılan davada kararını verdi.

Le Parisien'in bildirdiğine göre, Lille Ceza Mahkemesi, Temmuz 2023'te "Lanna" adlı kedinin çöp kutusunda ölü bulunmasının ardından sahibine yönelik "hayvana eziyet" suçlamasıyla açılan davada kararını verdi.

Sanık, otizmli çocuğunu tırmaladığı gerekçesiyle yaklaşık bir yaşındaki kediye eziyet ederek öldürdüğünü itiraf etmişti.

Mahkeme, sanığı 8 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırarak evcil hayvan sahibi olma hakkını yasakladı.

Mahkeme, sanığı 8 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırarak evcil hayvan sahibi olma hakkını yasakladı.

Ayrıca mahkeme, sembolik bir adım atarak eziyet gören kediye 100 euro tazminat ödenmesine hükmetti.

Davaya müdahil olan hayvan hakları savunucusu ve Nord Bölgesi Hayvanları Koruma Birliği Temsilcisi avukat Graziella Dode, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lille Ceza Mahkemesi kararını "hayvan haklarının gelişimi" açısından olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

Davaya müdahil olan hayvan hakları savunucusu ve Nord Bölgesi Hayvanları Koruma Birliği Temsilcisi avukat Graziella Dode, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lille Ceza Mahkemesi kararını "hayvan haklarının gelişimi" açısından olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

Mahkemenin, Fransa'da bir ilk olan bu kararı, hayvanseverler tarafından memnuniyetle karşılandı. Ölen kedi için belirlenen 100 euroluk tazminatın nereye ödeneceğine ilişkin bir bilgi ise şu an için paylaşılmadı.

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