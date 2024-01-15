Kediye 100 Euro Tazminat Ödenecek! Fransa'da Mahkeme Tarihe Geçecek Sembolik Bir Karar Verdi
Kediye 100 Euro Tazminat Ödenecek! Fransa'da Mahkeme Tarihe Geçecek Sembolik Bir Karar Verdi
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Le Parisien'in bildirdiğine göre, Lille Ceza Mahkemesi, Temmuz 2023'te "Lanna" adlı kedinin çöp kutusunda ölü bulunmasının ardından sahibine yönelik "hayvana eziyet" suçlamasıyla açılan davada kararını verdi.
Mahkeme, sanığı 8 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırarak evcil hayvan sahibi olma hakkını yasakladı.
Davaya müdahil olan hayvan hakları savunucusu ve Nord Bölgesi Hayvanları Koruma Birliği Temsilcisi avukat Graziella Dode, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lille Ceza Mahkemesi kararını "hayvan haklarının gelişimi" açısından olumlu bir adım olarak değerlendirdi.
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