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Market Kasasında Duran Kediden Rahatsız Olanlara Tepkiler Gecikmedi: "Tüm Dükkan Onun"

Market Kasasında Duran Kediden Rahatsız Olanlara Tepkiler Gecikmedi: "Tüm Dükkan Onun"

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
08.01.2024 - 22:45

Sosyal medya platformu X'te bir kullanıcının market kasasında duran bir kedi ile ilgili yaptığı paylaşım, fikir ayrılıklarına sebep oldu. Kullanıcı, paylaşımında 'Bu hayvanseverlik mi mesela? Mesela kedinin yeri mi kasa? Gerçekten cevaplarınızı merak ediyorum.' ifadelerine yer verdi.

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Kediler, tarih boyunca insanların hayatında özel bir yer edinmiş, sevimlilikleri ve bağımsız kişilikleriyle tanınan muazzam evcil dostlardır.

Kediler, tarih boyunca insanların hayatında özel bir yer edinmiş, sevimlilikleri ve bağımsız kişilikleriyle tanınan muazzam evcil dostlardır.
cdnuploads.aa.com.tr

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte, kedi videoları, fotoğrafları ve hikayeleri, dijital platformlarda büyük bir ilgi görmekte ve kullanıcıları adeta büyülemekte.

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte, kedi videoları, fotoğrafları ve hikayeleri, dijital platformlarda büyük bir ilgi görmekte ve kullanıcıları adeta büyülemekte.
cdnuploads.aa.com.tr

Ancak, minik dostlara olan sevgi bazen de farklı yorumlara ve tartışmalara yol açabilmekte.

Ancak, minik dostlara olan sevgi bazen de farklı yorumlara ve tartışmalara yol açabilmekte.
cdnuploads.aa.com.tr

Sosyal medya platformu X'te bir kullanıcı, "Bu hayvanseverlik mi mesela? Mesela kedinin yeri mi kasa? Gerçekten cevaplarınızı merak ediyorum." ifadelerini kullanarak, kedinin market kasasında bulunmasına karşı çıktı.

Sosyal medya platformu X'te bir kullanıcı, "Bu hayvanseverlik mi mesela? Mesela kedinin yeri mi kasa? Gerçekten cevaplarınızı merak ediyorum." ifadelerini kullanarak, kedinin market kasasında bulunmasına karşı çıktı.
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Bu düşünceyi yanlış bulanlar da oldu doğru bulanlar da. İşte paylaşıma gelen yorumlar 👇

Bu düşünceyi yanlış bulanlar da oldu doğru bulanlar da. İşte paylaşıma gelen yorumlar 👇
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