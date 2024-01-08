Market Kasasında Duran Kediden Rahatsız Olanlara Tepkiler Gecikmedi: "Tüm Dükkan Onun"

Sosyal medya platformu X'te bir kullanıcının market kasasında duran bir kedi ile ilgili yaptığı paylaşım, fikir ayrılıklarına sebep oldu. Kullanıcı, paylaşımında 'Bu hayvanseverlik mi mesela? Mesela kedinin yeri mi kasa? Gerçekten cevaplarınızı merak ediyorum.' ifadelerine yer verdi.