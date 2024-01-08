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"Bıyık Hiçbir Erkeğe Yakışmıyor" Diyen Kullanıcının Yanıldığını Yüzüne Tokat Gibi Çarpan Bıyıklı Yakışıklılar

"Bıyık Hiçbir Erkeğe Yakışmıyor" Diyen Kullanıcının Yanıldığını Yüzüne Tokat Gibi Çarpan Bıyıklı Yakışıklılar

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
08.01.2024 - 18:23

Twitter yeni adıyla X'te 'Bıyık hiçbir erkeğe yakışmıyor' diyerek büyük bir tartışmayı fitilleyen kullanıcının tezi, bıyıklı ve yakışıklı ünlülerin hatırlatılmasıyla çürütüldü!

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Twitter'da bir kullanıcı "Bıyık hiçbir erkeğe yakışmıyor" diyerek bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Twitter'da bir kullanıcı "Bıyık hiçbir erkeğe yakışmıyor" diyerek bir tartışmanın fitilini ateşledi.
twitter.com

Twitter kullanıcıları da bu şekil tweete akın etti 👇

Ve başladılar hem yakışıklı hem de bıyıklı ünlüleri paylaşmaya!

Ve başladılar hem yakışıklı hem de bıyıklı ünlüleri paylaşmaya!
twitter.com

Kullanıcının haksızlığı tokkkkat gibi vuruldu yüzüne!

Ve işte beklenilen kişi...

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Dönem oyuncularının dillere destan bıyıklı halleri de tweet yanıtlarındaki yerlerini aldı.

Yeni isimleri de ihmal etmediler.

Bıyığın etkisiyle yakışıklılığı katbekat artanlar da vardı...

Bıyıklı Çağatay...

Listede şarkıcılar da vardı.

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Valla tweeti atan kullanıcı yanlış anlamasın ama... Bıyık bazı erkeklere çok yakışıyor!

Peki sizin bıyığı en çok yakıştırdığınız ünlü kim?

Bonusla kapanış yapalım! 😂

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