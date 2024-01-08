Serkan is My Girl Şarkısıyla Ayarımızı Bozan Tolga'nın Son Halini Görünce Epey Şaşıracaksınız
Serkan is My Girl Şarkısıyla Ayarımızı Bozan Tolga'nın Son Halini Görünce Epey Şaşıracaksınız
Yaşı az biraz geçenler, yıllar önce 'Serkan is my girl' klibiyle zehirlendiğini çok iyi hatırlayacaktır. O yaramaz çocuk bugün neler yapıyor diye aklımıza düştü ve kendisinin son halini bulduk. Buyurun...
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Bundan yıllaaaaar yıllar önce, daha TikTok gibi kara delikler yokken başımıza acayip bir şey gelmişti. Bir çocuk elleriyle ritm tutarak şarkı söylüyor, etrafındaki arkadaşları da klip için figüranlık yapıyordu. Şarkının tek sözü ise "Serkan is my girl" olmuştu.
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2010'da çekilen bu klip 2012 yılında patladı. Şarkı Almanya'da yaşayan bir Türk ailenin genç üyesi Tolga tarafından söyleniyordu.
Serkan ise Tolga'nın amcasıydı. Bir gün cin bir fikirle Serkan amcasının kızdırmak isteyen Tolga, küçük amcası Yaşar ile birlikte bu muhteşem prodüksiyona imza attı. (Serkan sağda)
Tabii insanın zihni çok tuhaf, durduk yerde "ne oldu ona ya?" diye sorularla mücadele edebiliyor. Neyse ki benim çok araştırmama kalmadı, daha önceki araştırmalardan bu yaratıcı insanların şimdiki halini buldum. En sonda görmüş olduğunuz kişi Yaşar, Tolga'nın küçük amcası ve suç ortağı. Kendisi şu an kardeşleriyle birlikte Almanya'da "Grup Hasret" olarak düğünlerde müzisyenlik yapıyor.
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Tolga da epey bir büyümüş serpilmiş işte görüyorsunuz. O da Almanya'da müzisyenlikle uğraşıyor.
Serkan Amca'yı bulamadık ama Tolga anlaşılan "Serkan is my girl" olayını aşmış, bağlamasıyla yeni bir hayat kurmuş. Kendisine başarılar diliyor, bir daha öyle zehirli ok gibi klipler çekmemesini temenni ediyoruz. (Şaka şaka, millet neler yapıyor. Sen de yap Tolga)
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