Köpük Banyosuyla Fantezi Yapmak İsterken Çamurdan Hallice Suda Çimmeye Karar Veren Çift
Köpük Banyosuyla Fantezi Yapmak İsterken Çamurdan Hallice Suda Çimmeye Karar Veren Çift
Kaynak: https://twitter.com/Slowburn_22/statu...
Sevgilisiyle köpük banyosu yapmak isterken çamurdan hallice suda çimen çift, Twitter'ın diline düştü. Suyun kirliliğinden köpüksüzlüğüne birçok yorum geldi bizler de sizin için derledik.👇
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Fantezi için köpük banyosu yapmayı tercih eden çift, çamurdan hallice suyun içindeki fotoğraflarıyla Twitter'ın diline düştü.
Suyun kirliliğinin yanında köpüğün k'sinin olmadığı sözde köpük banyosuyla ilgili yorumlar da gecikmedi.
"Su kirli duruyor. Ne kadar süreyle yıkanıyorsunuz?"
"Seni seven birisi asla böyle bir paylaşım yapmazdı."
"Köpükler de bizimle birlikte mi?"
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"Köpük nerede?"
"Köpüksüz köpük banyosu."
"Sadece 12 tane falan köpük var."
"Bunu özel tutmalılardı."
😱 😱 😱
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"Bazı şeyleri partnerinizle aranızda tutmanız gayet normal."
Siz bu paylaşımla ilgili. ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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