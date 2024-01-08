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Köpük Banyosuyla Fantezi Yapmak İsterken Çamurdan Hallice Suda Çimmeye Karar Veren Çift

Köpük Banyosuyla Fantezi Yapmak İsterken Çamurdan Hallice Suda Çimmeye Karar Veren Çift

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
08.01.2024 - 15:24

Sevgilisiyle köpük banyosu yapmak isterken çamurdan hallice suda çimen çift, Twitter'ın diline düştü. Suyun kirliliğinden köpüksüzlüğüne birçok yorum geldi bizler de sizin için derledik.👇

Kaynak: https://twitter.com/Slowburn_22/statu...
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Fantezi için köpük banyosu yapmayı tercih eden çift, çamurdan hallice suyun içindeki fotoğraflarıyla Twitter'ın diline düştü.

Fantezi için köpük banyosu yapmayı tercih eden çift, çamurdan hallice suyun içindeki fotoğraflarıyla Twitter'ın diline düştü.

Suyun kirliliğinin yanında köpüğün k'sinin olmadığı sözde köpük banyosuyla ilgili yorumlar da gecikmedi.

Suyun kirliliğinin yanında köpüğün k'sinin olmadığı sözde köpük banyosuyla ilgili yorumlar da gecikmedi.
twitter.com

'Köpükler nerede?'

"Su kirli duruyor. Ne kadar süreyle yıkanıyorsunuz?"

"Su kirli duruyor. Ne kadar süreyle yıkanıyorsunuz?"
twitter.com

"Seni seven birisi asla böyle bir paylaşım yapmazdı."

"Seni seven birisi asla böyle bir paylaşım yapmazdı."
twitter.com

"Köpükler de bizimle birlikte mi?"

"Köpükler de bizimle birlikte mi?"
twitter.com
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"Köpük nerede?"

"Köpük nerede?"
twitter.com

"Köpüksüz köpük banyosu."

"Köpüksüz köpük banyosu."
twitter.com

"Sadece 12 tane falan köpük var."

"Sadece 12 tane falan köpük var."
twitter.com

"Bunu özel tutmalılardı."

"Bunu özel tutmalılardı."
twitter.com

😱 😱 😱

😱 😱 😱
twitter.com
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"Bazı şeyleri partnerinizle aranızda tutmanız gayet normal."

"Bazı şeyleri partnerinizle aranızda tutmanız gayet normal."
twitter.com

Siz bu paylaşımla ilgili. ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz bu paylaşımla ilgili. ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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