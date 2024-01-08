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Aşırı Tombiklik İçerir: Bebeğiyle Hastane Anısını Anlatan Anne, "Allahım Nasip Et" Dedirtti!

Aşırı Tombiklik İçerir: Bebeğiyle Hastane Anısını Anlatan Anne, "Allahım Nasip Et" Dedirtti!

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 21:49

X'te bebeğinin kolunun çok tombik olması nedeniyle nabzının ölçülemediğini belirten bir anne, attığı fotoğrafla 'Allahım nasip et' dedirtti.

Kaynak: https://twitter.com/isyanvezirlama/st...
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Son dönemde X'te o kadar fazla tombul ve tatlı bebek görüyoruz ki bu paylaşımlar ülkenin doğurganlık oranını arttıracağa benziyor.

Son dönemde X'te o kadar fazla tombul ve tatlı bebek görüyoruz ki bu paylaşımlar ülkenin doğurganlık oranını arttıracağa benziyor.

Bebekleriyle tatlı anlarını paylaşan aileler 'Allahım nasip et' dedirtirken, yeni bir paylaşım etkileşim rekoru kırdı.

Bebekleriyle tatlı anlarını paylaşan aileler 'Allahım nasip et' dedirtirken, yeni bir paylaşım etkileşim rekoru kırdı.

Bebeğinin aşırı tombul olmasından dolayı hastanede nabzının ölçülemediğini belirten bir anne bir de örnek fotoğraf paylaşınca X kullanıcıları resmen eridi.

Bebeğinin aşırı tombul olmasından dolayı hastanede nabzının ölçülemediğini belirten bir anne bir de örnek fotoğraf paylaşınca X kullanıcıları resmen eridi.
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İşte o paylaşıma gelen tepkiler:

İşte o paylaşıma gelen tepkiler:
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Erhan Can

Şöyle bir bebemiz olsa, sen elini ben boğumunu öpsem ya :D