Aşırı Tombiklik İçerir: Bebeğiyle Hastane Anısını Anlatan Anne, "Allahım Nasip Et" Dedirtti!
Aşırı Tombiklik İçerir: Bebeğiyle Hastane Anısını Anlatan Anne, "Allahım Nasip Et" Dedirtti!
Kaynak: https://twitter.com/isyanvezirlama/st...
X'te bebeğinin kolunun çok tombik olması nedeniyle nabzının ölçülemediğini belirten bir anne, attığı fotoğrafla 'Allahım nasip et' dedirtti.
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Son dönemde X'te o kadar fazla tombul ve tatlı bebek görüyoruz ki bu paylaşımlar ülkenin doğurganlık oranını arttıracağa benziyor.
Bebekleriyle tatlı anlarını paylaşan aileler 'Allahım nasip et' dedirtirken, yeni bir paylaşım etkileşim rekoru kırdı.
Bebeğinin aşırı tombul olmasından dolayı hastanede nabzının ölçülemediğini belirten bir anne bir de örnek fotoğraf paylaşınca X kullanıcıları resmen eridi.
İşte o paylaşıma gelen tepkiler:
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Şöyle bir bebemiz olsa, sen elini ben boğumunu öpsem ya :D