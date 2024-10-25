Kediler Neden Sanki Kapının Ardında Cennet Varmışçasına Dışarı Kaçmaya Meraklı?

Kapı açılır açılmaz jet hızıyla kaçmaya hazırlanan kediniz mi var? Merak etmeyin yalnız değilsiniz, neredeyse tüm kediler maalesef ki aynı... Sahiden, dışarı çıkmaya neden bu kadar meraklılar? Yoksa onları dışarıdan çağıran özel uzaylı arkadaşları mı var? Kim bilir belki de öyledir ancak bilimsel açıdan yaklaşmakta fayda var!