Kediler Neden Sanki Kapının Ardında Cennet Varmışçasına Dışarı Kaçmaya Meraklı?
Kediler Neden Sanki Kapının Ardında Cennet Varmışçasına Dışarı Kaçmaya Meraklı?
Kapı açılır açılmaz jet hızıyla kaçmaya hazırlanan kediniz mi var? Merak etmeyin yalnız değilsiniz, neredeyse tüm kediler maalesef ki aynı... Sahiden, dışarı çıkmaya neden bu kadar meraklılar? Yoksa onları dışarıdan çağıran özel uzaylı arkadaşları mı var? Kim bilir belki de öyledir ancak bilimsel açıdan yaklaşmakta fayda var!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kediler, evcil hayvan olmadan önce vahşi yaratıklardı. Afrikalı vahşi kedilerden türemiş olan bu sevimli dostlarımız, aslında içlerinde hala o eski avcı içgüdülerini taşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evde her ne kadar rahat bir yaşam sunsak da kedilerin doğaları gereği dışarıda keşfetme, macera arama ve hayatta kalma güdüleri hala aktif.
Özellikle çiftleşme dönemlerinde, bu içgüdüler daha da güçlenir. Eğer kediniz kısırlaştırılmamışsa, onu dışarıya çeken sebeplerden biri de üreme içgüdüsü olabilir.
Ancak kediniz kısırlaştırılsa bile tamamen kaçma arzusundan kurtulmaz. Çünkü avlanma, keşfetme ve bölge işaretleme gibi diğer içgüdüler devrede kalmaya devam eder.
Kediler doğada avlanarak hayatta kalırlardı. Şimdi evde mama kapları dolu olsa bile avlanma içgüdüsü onlarda kaybolmuş değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kediler, sadece evin içinde değil evin dışındaki dünyayı da sahiplenmek isterler. Pencereden dışarı uzun süre bakan kedinizin aklında o bölgeyi "kendi bölgesi" yapmak olabilir.
Kaçıp dışarı çıkmaları, çevredeki diğer kedilere meydan okumak ve kendi bölgelerini işaretlemek istemelerinden kaynaklanabilir.
Bu durum, özellikle başka sokak kedileri veya mahalledeki diğer ev kedileri sık sık evin çevresinde dolaşıyorsa daha olasıdır.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın