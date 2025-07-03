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Kazaya Göz Açtırmayanların İşletmesinde Bulundurması Gereken 10 Medikal Ürün

etiket Kazaya Göz Açtırmayanların İşletmesinde Bulundurması Gereken 10 Medikal Ürün

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
03.07.2025 - 19:14

“Ufak tefek kazalar her yerde olur.” deyip geçme! İşletmeler, sadece sundukları hizmetle değil, aynı zamanda çalışanlarına ve müşterilerine verdikleri güven duygusuyla da öne çıkar. İşte işletmeni hem güvenli hem de profesyonel gösteren o hayati medikal ürünler. 👇

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1. Yara bandına nerede ne zaman ihtiyacınız olacağı belli olmaz!

Çoğu zaman aklımıza gelmez ama bir anda yara bandına ihtiyacımız olduğunda 'Keşke yanımda olsaydı.' deriz. İşletmeniz için yalnızca yara bandı yeterli değil elbette ama başlangıç için şurayı ziyaret edebilirsiniz.

2. Medikal eldivenler de çoğu zaman hayat kurtarıyor.

Yine pek aklımıza gelmeyen ama mutlaka lazım olan bir medikal ürün! 'İşletmemde ne işe yarayacak ki?' demeyin; bir yaraya müdahale ederken çıplak elle dokunmak riskli olabilir. Tıbbi eldivenler de bu noktada devreye girer. Bu ürün için şurayı ziyaret edebilirsiniz.

3. Toz maskesi de listede mutlaka olmalı!

Özellikle işiniz toz maske kullanmayı gerektiriyorsa buraya bakarak ürünü detaylı inceleyebilirsiniz. Konforlu kullanımı ve güvenli yapısıyla, bu maskeleri işletmenizde mutlaka bulundurmalısınız.

4. Ayakkabıları her zaman temiz tutmak mümkün mü?

İşte bu yüzden galoş var. Ekstra steril olması gereken bir işletmeye sahipseniz, sürekli temizlik yapmak mümkün değil. Galoş bunun için ideal çözüm. Şuradaki linkten ürüne göz atabilirsiniz.

5. E boneyi de eksik etmemek lazım!

Özellikle gıda hizmeti veren bir işletmeniz varsa, boneyi asla eksik etmemeniz lazım! Hijyen her şeyden önce gelir, öyle değil mi? O zaman şu linke bir göz atın!

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6. Covid bitmiş olsa da dezenfektan hep hayatımızda kalmalı.

Dezenfektan, yalnızca hastanelerde değil; tüm iş yerlerinde bulunması gereken bir ürün. Çünkü ellerimiz tahmin ettiğimizden de sık kirleniyor. İçinizin rahat etmesi için şuraya tıklamanız yeterli!

7. Burkulmalara karşı hazırlıklı olmak lazım!

İş yerinde bir adım atarken bile burkulma yaşanabilir, özellikle hareketli sektörlerde bu sık karşılaşılan bir durumdur. Elastik bandaj, burkulma durumlarında ağrıyı azaltmak için birebir! Üstelik kolay uygulanır, tekrar kullanılabilir ve farklı bedenlere de uygundur. Aynı zamanda sargı bezi olarak da işlev görebilir. O zaman buraya bir bakın!

8. E kadın çalışanları da düşünmek lazım!

Bütün gün iş yerindesiniz ve hazırlıksız yakalandınız! Ama iş yeriniz kadın çalışanlar için pedmatik otomatı bulundurduğu için içiniz rahat! Hangi sektör olursa olsun her işletmede mutlaka bulunması gerekiyor. Buradan detaylara bakabilirsiniz.

9. Yanıklar için her zaman hazırlıklı olmak gerek.

Günlük hayatın kazalarına engel olamıyoruz maalesef ama kısa sürede önlem alabiliriz. Özellikle yanık durumlarında anında müdahale çok önemlidir. Buraya tıklayarak iş yeriniz için doğru ürünü bulabilirsiniz.

10. Hangi ürüne ne zaman ihtiyaç duyacağınız belli olmaz!

İlk yardım çantası, tüm bu saydığımız ürünleri bir araya toplayan sihirli kutudur. Her şeyin düzenli, steril ve ulaşılabilir şekilde durduğu bu çanta, acil durumda paniği azaltır ve müdahaleyi hızlandırır. Çantanın içeriği düzenli olarak kontrol edilmeli, tarihi geçen ürünler yenilenmelidir. Buraya bakarak işletmeniz için ideal ilk yardım çantasını edinebilirsiniz.

Listedeki tüm bu ürünleri ZerGO'da bulabileceğiniz gibi, baremli fiyat özelliğiyle esnek ve şeffaf bir fiyatlandırma deneyimi yaşayacaksınız. Bu özellik, tedarikçilerin müşterilere özel fiyat seçenekleri tanımlamasını ve aynı zamanda müşteri memnuniyetini artırarak işletmelere ve tüketicilere kazan-kazan bir deneyim sunuyor.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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