Kazaya Göz Açtırmayanların İşletmesinde Bulundurması Gereken 10 Medikal Ürün
“Ufak tefek kazalar her yerde olur.” deyip geçme! İşletmeler, sadece sundukları hizmetle değil, aynı zamanda çalışanlarına ve müşterilerine verdikleri güven duygusuyla da öne çıkar. İşte işletmeni hem güvenli hem de profesyonel gösteren o hayati medikal ürünler. 👇
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1. Yara bandına nerede ne zaman ihtiyacınız olacağı belli olmaz!
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2. Medikal eldivenler de çoğu zaman hayat kurtarıyor.
3. Toz maskesi de listede mutlaka olmalı!
4. Ayakkabıları her zaman temiz tutmak mümkün mü?
5. E boneyi de eksik etmemek lazım!
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6. Covid bitmiş olsa da dezenfektan hep hayatımızda kalmalı.
7. Burkulmalara karşı hazırlıklı olmak lazım!
8. E kadın çalışanları da düşünmek lazım!
9. Yanıklar için her zaman hazırlıklı olmak gerek.
10. Hangi ürüne ne zaman ihtiyaç duyacağınız belli olmaz!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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