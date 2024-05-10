Kazada Ölen Oğuz Murat Aci’nin Babası: “Onları Koruyan Bir Siyasi Var”

Bir çocuk babası Oğuz Murat Aci, 17 yaşında ehliyetsiz olarak T.C’nin kullandığı aracın çarpması sonrasında hayatını kaybetmişti. T.C. sonrasında annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçmıştı. Baba Bülent Cihantimur ise oğlu ve eski eşinin firarıyla ilgisi olmadığını söyledi. Oğuz Murat Aci’nın babası Özer Aci, Bülent Cihantimur’u koruyan bir siyasi olduğunu iddia etti.