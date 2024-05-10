Kazada Ölen Oğuz Murat Aci’nin Babası: “Onları Koruyan Bir Siyasi Var”
Kazada Ölen Oğuz Murat Aci’nin Babası: “Onları Koruyan Bir Siyasi Var”
Bir çocuk babası Oğuz Murat Aci, 17 yaşında ehliyetsiz olarak T.C’nin kullandığı aracın çarpması sonrasında hayatını kaybetmişti. T.C. sonrasında annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçmıştı. Baba Bülent Cihantimur ise oğlu ve eski eşinin firarıyla ilgisi olmadığını söyledi. Oğuz Murat Aci’nın babası Özer Aci, Bülent Cihantimur’u koruyan bir siyasi olduğunu iddia etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Eylem Tok ve oğlunun, kaza sonrası yurt dışına kaçışı, Demirören Haber Ajansı’nda haberi takip eden muhabirin iddiaları sonrasında yeniden gündeme geldi.
Medyaradar’dan Ercan Öztürk’e konuşan Oğuz Murat Aci’nın babası Özer Aci, kazayı yapan T.C.’nin babası ünlü doktor Bülent Cihantimur hakkında flaş iddialar ortaya attı.
“Bu cinayette bir üst akıl var. Bülent Cihantimur’un arabasının kaza yaptığına dair ifadesi bana göre doğru değil. Biri ona havalimana gitmemesini söyledi. Havalimanına gitseydi aynen Eylem Tok ve oğlu gibi kameralara yakalanacaktı.”
“Bu işin bir de siyasi ayağı var. O ayağın da kısa sürede deşifre olacağını tahmin ediyorum. Bülent Cihantimur’u yönlendiren üst akıl bence siyasi bir kişi.”
“Cihantimur ifadesinde ‘Ailenin yanındayım’ açıklaması yaptı. İfadenin üzerinden neredeyse 50 gün geçti. Nerede? Gelip bizimle gözyaşı mı döktü? Benim maddi bir beklentim olmadı, olmayacak. Oğuz’un bebeği büyüdüğünde ona ‘Senin deden babanın katilleriyle sonuna kadar mücadele etti’ denilmesini istiyorum. Bunun için mücadele edeceğim.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın