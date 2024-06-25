Kayseri'de Diri Fay Bulundu! Şimdi de Sarıoğlan Fayının Deprem Üretme Aralığı Araştırılıyor!
Kayseri'de Diri Fay Bulundu! Şimdi de Sarıoğlan Fayının Deprem Üretme Aralığı Araştırılıyor!
6 Şubat'taki deprem felaketinin ardından zemin çalışmaları süren büyükşehirlerimizden Kayseri'de aktif fay tespit edildi. Paleosismolojisi çalışmaları yürüten Prof. Dr. Fikret Koçbulut, varlığı tespit edilen fayın 'Deliler Fayı'nın Sarıoğlan segmentin' olduğu ifade etti. Uzmanlar, elde ettikleri ilk verilere göre fayın ters bileşenli bir fay olduğunu düşünüyorlar.
İşte, detaylar...
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6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydan gelen yıkıcı depremin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde devam eden Deprem Master Planı Çalışmaları'nda aktif fay keşfedildi!
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Bölgede, 200 milyon metrekare alanda mikro bölgeleme çalışmalarını sürdürülüyor!
Deliler Fayı'nın Sarıoğlan segmenti, ters bileşenli bir fay!
Şimdi ise fayın deprem üretme aralığı araştırılacak!
Yerin bir nevi MR'ı çekildi.
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