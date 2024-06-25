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Kayseri'de Diri Fay Bulundu! Şimdi de Sarıoğlan Fayının Deprem Üretme Aralığı Araştırılıyor!

Kayseri'de Diri Fay Bulundu! Şimdi de Sarıoğlan Fayının Deprem Üretme Aralığı Araştırılıyor!

Deprem Uzmanları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 11:01

6 Şubat'taki deprem felaketinin ardından zemin çalışmaları süren büyükşehirlerimizden Kayseri'de aktif fay tespit edildi. Paleosismolojisi çalışmaları yürüten Prof. Dr. Fikret Koçbulut, varlığı tespit edilen fayın 'Deliler Fayı'nın Sarıoğlan segmentin' olduğu ifade etti. Uzmanlar, elde ettikleri ilk verilere göre fayın ters bileşenli bir fay olduğunu düşünüyorlar. 

İşte, detaylar...

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6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydan gelen yıkıcı depremin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde devam eden Deprem Master Planı Çalışmaları'nda aktif fay keşfedildi!

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydan gelen yıkıcı depremin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde devam eden Deprem Master Planı Çalışmaları'nda aktif fay keşfedildi!

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Tatılı mevkisinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde yürütülen 'Türkiye'nin diri faylarının paleosismolojisi çalışmaları' sonucunda bölgede aktif bir fayın varlı ortaya çıkarıldı.

Bölgede, 200 milyon metrekare alanda mikro bölgeleme çalışmalarını sürdürülüyor!

Bölgede, 200 milyon metrekare alanda mikro bölgeleme çalışmalarını sürdürülüyor!

Bölgede çalışmalar yürüten AFAD Deprem Danışma Kurulu Üyesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, DHA muhabirlerine verdiği demeçte, 

'Bir haftadır çalışmamız devam ediyor. Bu çalışma, TÜBİTAK tarafından desteklenen Türkiye'nin diri faylarının paleosismolojisi başlıklı bir çalışmadır. Bu çalışmayı AFAD, MTA, Belediyeler Birliği ve TÜBİTAK destekliyor, 14 projeden oluşan büyük bir proje. Biz bu 14 projeden birisiyiz. 11 numaralı proje biziz. Sivas'tan başlayıp, Tecer, Altınyayla, Gemerek, Sarıoğlan, Bünyan ve Kayseri'ye kadar uzanan Deliler Fayı'nı çalışacağız. Bu fayın paleosismolojik özelliklerini ortaya koymak maksadıyla bu işi yapıyoruz. Öncelikle bu fay boyunca 1/25000 harita yapıyoruz, tektonik haritayı ortaya çıkarıyoruz. Daha sonra bu harita üzerinde drone ile uçuşlar gerçekleştirip, daha detaylı haritalar üretiyoruz. Bunlar üzerinde açacağımız hendek yerini belirledikten sonra buralarda faya dik yönde radar ve jeofizik yöntemiyle fayın burada olup, olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz. Bunları belirleyip, olumlu sonuçlar aldıktan sonra kazıya karar veriyoruz' ifadelerine yer verdi.

Deliler Fayı'nın Sarıoğlan segmenti, ters bileşenli bir fay!

Deliler Fayı'nın Sarıoğlan segmenti, ters bileşenli bir fay!

Kayseri'nin güney tarafı olan Ecemiş Fayı'nda çalışmaların sürdüğünü ifade eden Koçbulut, Kayseri'nin mikro bölgeleme çalışmalarından da söz etti. Deliler Fayı'nın keşfedilen Sarıoğlan segmentinin de ilk bulgularını ele aldı: 

'Yaptığımız kazı çalışmaları neticesinde artık fayın varlığını ortaya koyduk. Sağ tarafta bozuşmuş malzemeyi görüyoruz, sol tarafta ise karasal birimleri görüyoruz. Jeolojik anlamda bunların böyle karşı karşıya gelmesi sadece fay ile olur. Deliler Fayı'nın Sarıoğlan segmentinin şu andaki verilere göre, ters bileşenli bir fay olduğunu söyleyebiliriz.' dedi.

Şimdi ise fayın deprem üretme aralığı araştırılacak!

Şimdi ise fayın deprem üretme aralığı araştırılacak!

Prof. Dr. Koçbulut, tespit edilen faya ilişkin sıradaki çalışmalara da değindi. Sırada fayın deprem üretme aralığının araştırılması var: 

DHA'nın haberine göre uzmanlar, 'Buranın bir kesiti çizilecek, örnekleme yapılacak, bu sonuç çıktığında bu fayın kayma hızı, deprem üretme aralığı ortaya çıkacak, bundan sonra yorum yapabileceğiz' açıklamasında bulundu.

Yerin bir nevi MR'ı çekildi.

Yerin bir nevi MR'ı çekildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sinan Koçeroğlu ise araştırma sürecinde etkili olan yer radarı hakkında bilgiler verdi:

'Türkiye'nin diri fay haritasının belirlenmesinde Deliler segmenti üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarda yer radarı ve profesyonel dron uygulaması yaptık. Yer radarı uygulamasında yere çok güçlü frekanslarda elektromanyetik dalgaları göndererek, yerin bir nevi MR'ını çekmiş bulunduk. Yer radarı yöntemi jeofizik yöntemi olarak karşımıza çıkar' dedi.

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