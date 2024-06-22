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Evinizin Zeminini Öğrenin: Yeni Deprem Haritası Projesi Yayımlandı

Evinizin Zeminini Öğrenin: Yeni Deprem Haritası Projesi Yayımlandı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.06.2024 - 14:21

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu’nun başkanlığında hazırlanan projeyle, evinizin veya merak ettiğiniz bir yerin zemini hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Amerikan Jeoloji Servisi’nden alınan bilgilerle hazırlanan uygulamada ücretsiz olarak kullanıma açıldı.

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Ciddi bir deprem tehlikesiyle karşı karşıya olan Türkiye’de yapılan bir çalışma zemin sağlamlığı hakkında bilgi veriyor.

Ciddi bir deprem tehlikesiyle karşı karşıya olan Türkiye’de yapılan bir çalışma zemin sağlamlığı hakkında bilgi veriyor.

ZBEÜ Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, üniversitenin çözüm ortaklarıyla Türkiye’deki her noktanın zemin bilgilerini gösteren internet tabanlı, interaktif bir ‘Deprem Bilgi Sistemi’ uygulaması geliştirdi.

ZBEÜ Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, üniversitenin çözüm ortaklarıyla Türkiye’deki her noktanın zemin bilgilerini gösteren internet tabanlı, interaktif bir ‘Deprem Bilgi Sistemi’ uygulaması geliştirdi.

Zemin sağlamlığının ilçelerde mahallelere göre bile farklı olacağını söyleyen Kutoğlu, Amerikan Jeoloji Servisi’nden temin ettikleri bilgilerle hazırlanan harita üzerinde ücretsiz olarak zemin sağlamlığının öğrenilebileceğini ifade etti.

Zemin sağlamlığının ilçelerde mahallelere göre bile farklı olacağını söyleyen Kutoğlu, Amerikan Jeoloji Servisi’nden temin ettikleri bilgilerle hazırlanan harita üzerinde ücretsiz olarak zemin sağlamlığının öğrenilebileceğini ifade etti.

Fayları ve oluşturabilecekleri deprem büyüklüğünü de uygulamaya eklemek için çalıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, “Zemin bilgilerini sorgulama birinci faz. İkinci fazın üzerinde şu anda arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bir sonraki aşamada, vatandaşlar hem bölgelerindeki fayları görebilecekler hem de bu fayların kaç büyüklüğünde deprem üretebileceğini, en son kaç yılında kırıldığını ve o günden bugüne ne kadar enerji biriktirmiş olduğunu görebilecekleri şekle getireceğiz. Bu yıl içinde tamamlamayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Fayları ve oluşturabilecekleri deprem büyüklüğünü de uygulamaya eklemek için çalıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, “Zemin bilgilerini sorgulama birinci faz. İkinci fazın üzerinde şu anda arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bir sonraki aşamada, vatandaşlar hem bölgelerindeki fayları görebilecekler hem de bu fayların kaç büyüklüğünde deprem üretebileceğini, en son kaç yılında kırıldığını ve o günden bugüne ne kadar enerji biriktirmiş olduğunu görebilecekleri şekle getireceğiz. Bu yıl içinde tamamlamayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Deprem Bilgi Sistemi

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