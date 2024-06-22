Evinizin Zeminini Öğrenin: Yeni Deprem Haritası Projesi Yayımlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu’nun başkanlığında hazırlanan projeyle, evinizin veya merak ettiğiniz bir yerin zemini hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Amerikan Jeoloji Servisi’nden alınan bilgilerle hazırlanan uygulamada ücretsiz olarak kullanıma açıldı.