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Kaybolan Çocuğunu Bulan Baba, Çocuğunu Havaya Kaldırıp Yere Fırlattı

etiket Kaybolan Çocuğunu Bulan Baba, Çocuğunu Havaya Kaldırıp Yere Fırlattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
12.08.2024 - 19:09

Konya’da bir düğünde kaybolup, salonun bahçesinde bulunan çocuk, iddiaya göre öfkelenen babası tarafından havaya kaldırıp, yere fırlatıldı. 

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Olay, 9 Ağustos'ta Meram ilçesi Hatip Caddesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi.

Olay, 9 Ağustos'ta Meram ilçesi Hatip Caddesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi.

İddiaya göre; davetlilerden bir ailenin çocuğu, yanlarından ayrıldıktan sonra gözden kayboldu.

İddiaya göre; davetlilerden bir ailenin çocuğu, yanlarından ayrıldıktan sonra gözden kayboldu.

Anne de salon içinde bir süre çocuğunu aradı. Kaybolan çocuğu, aile fertlerinden diğer çocuk ile baba da aramaya başladı.

Anne de salon içinde bir süre çocuğunu aradı. Kaybolan çocuğu, aile fertlerinden diğer çocuk ile baba da aramaya başladı.

Bir süre sonra çocuk, bahçede bulundu. Bu sırada sinirlenen baba, yanına gelen çocuğunu havaya kaldırıp, fırlattı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir süre sonra çocuk, bahçede bulundu. Bu sırada sinirlenen baba, yanına gelen çocuğunu havaya kaldırıp, fırlattı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Daha sonra anne ile bir kadın, babayı sakinleştirmeye çalışıp, çocuğu alıp salona gitti.

Daha sonra anne ile bir kadın, babayı sakinleştirmeye çalışıp, çocuğu alıp salona gitti.
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İşte o anlar...

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