Irak’ın Kuzeyinden Şırnak Silopi’ye Saldırı: 1 Kişi Öldü, 8 Kişi Yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2'si ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığını belirterek, 'Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir' dedi.