Kaybettiği Annesinin Doğum Gününü Yaptığı Duygusal Paylaşımla Kutlayan Hande Erçel Yine Yürek Burktu
Kaybettiği Annesinin Doğum Gününü Yaptığı Duygusal Paylaşımla Kutlayan Hande Erçel Yine Yürek Burktu
Ünlü oyuncu Hande Erçel, 2019 yılında kaybettiği annesi Aylin Erçel'in doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mesajla andı.
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Son zamanlarda yer aldığı dizilerin yanı sıra oyunculuğu, güzelliği ve aşk hayatıyla bir an olsun magazin manşetlerinden düşmeyen Hande Erçel şöhret basamaklarını hızlı adımlarla çıkmış aktrislerimizden biri.
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Sık sık başarılarıyla andığımız, sadece Türk değil yabancı basında da adını duymaya başladığımız Erçel'i sosyal medya paylaşımlarıyla da bir hayli yakından takip eder olduk.
Oyuncunun sosyal medya hesabından annesiyle ilgili yaptığı duygusal paylaşımlara da denk gelmişsinizdir belki. Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel 2019 yılında kansere yenik düşerek hayata gözlerini yummuştu.
Annesine duyduğu özlemi sık sık dile getiren Erçel bu sefer de doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu.
Aylin Erçel'in gençlik fotoğrafını paylaşan oyuncu "Seni çok özledim annem." notunu düştü.
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Annesinin doğum gününden paylaşım yapan Erçel "Yüzdüğün sonsuz denizlerde sonsuz yaşların olsun... Keşke her yaşında yanında olabilseydim..." ifadelerine yer verdi.
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