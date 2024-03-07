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Katılım İçin Belgeler Teslim Edildi: İsveç Resmen NATO Üyesi Oldu

Katılım İçin Belgeler Teslim Edildi: İsveç Resmen NATO Üyesi Oldu

NATO
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.03.2024 - 19:40 Son Güncelleme: 07.03.2024 - 19:58

İsveç tarafından NATO'ya katılım için belgeler gün içinde Washington'a ulaştırıldı. Böylece İsveç, İttifak'ın 32'nci üyesi oldu.

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından, uzun süredir tarafsızlık politikası güden İsveç NATO üyeliğine başvurmuş, Türkiye ise PKK ve FETÖ'yü desteklediği gerekçesiyle başvuruları başta onaylamamıştı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından, uzun süredir tarafsızlık politikası güden İsveç NATO üyeliğine başvurmuş, Türkiye ise PKK ve FETÖ'yü desteklediği gerekçesiyle başvuruları başta onaylamamıştı.

Yapılan görüşmeler sonrası ise geçen ay AK Parti, MHP, CHP ve DEVA Partisi İsveç'in NATO üyeliğine 'evet' demiş ve karar TBMM'den geçmişti.

Macaristan Ulusal Meclisi'nin İsveç'in NATO'ya katılımını 26 Şubat'ta onaylamasının ardından ise tüm müttefiklerin onay süreci tamamlanmıştı.

Macaristan Ulusal Meclisi'nin İsveç'in NATO'ya katılımını 26 Şubat'ta onaylamasının ardından ise tüm müttefiklerin onay süreci tamamlanmıştı.

İsveç tarafından NATO'ya katılım için belgelerin bugün Washington'a ulaştırılmasıyla İsveç, İttifak'ın 32'nci üyesi oldu.

İsveç tarafından NATO'ya katılım için belgelerin bugün Washington'a ulaştırılmasıyla İsveç, İttifak'ın 32'nci üyesi oldu.

NATO’nın 5. Maddesi uyarınca, üye bir ülke saldırıya uğrarsa tüm üye ülkeler yardımına gitmeyi taahhüt etmiş oluyor.

NATO’nın 5. Maddesi uyarınca, üye bir ülke saldırıya uğrarsa tüm üye ülkeler yardımına gitmeyi taahhüt etmiş oluyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise NATO'nun genişlemesinin ülkesinin güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturduğuna inanıyor ve geçen yıl Ukrayna savaşını başlatmasının nedeninin bu olduğunu iddia ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise NATO'nun genişlemesinin ülkesinin güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturduğuna inanıyor ve geçen yıl Ukrayna savaşını başlatmasının nedeninin bu olduğunu iddia ediyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumalara 👇

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ZrDeli

biri diyordu ben varken olamaz diye... ya da ona benzer bir şey işte

cocainum

Siyasal islam bu işte anca aptal oçlarını kandırırsın. "ne olursa olsun dış politikamız çok iiii baba herkes korkuyor." Yarram korkuyor amk. Türk kadınları b... Devamını Gör

c.ysfalbs

chp ye oy vermek pkk subesi İslam düşmanı isveci natoya almak kollamak demektir diyen tatlı su milliyetçileri nerde 🤗 tabi ki yine alkış masada kazandık cart... Devamını Gör

Hasan Tahsin

Bizim mahallede bir Recai emmi vardı,lakabı zurnanın son deliğiydi,konuşu atar tutar tehdit eder şarlar ama kimseler siklemezdi,zurnanın son deliği der geçer... Devamını Gör