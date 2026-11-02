Kasımın İlk Günlerinde Aşktan Yana Yüzü Gülebilecek 3 Burç: Güzel Gelişmeler Kapıda!
Kasım ayı, bazı burçların aşk hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Son zamanlarda ilişkilerinde belirsizlik yaşayanlar, duygularını ifade etmekte zorlananlar veya uzun süredir yeni bir ilişkiye başlamak isteyenler için umut verici gelişmeler yaşanabilir. Merkür ve Venüs retrosunun etkileri devam ederken Jüpiter’in ileri hareketi, astrolojik yorumlarda ilişkilerde büyüme ve yeni fırsatlarla ilişkilendiriliyor. YourTango astrologlarından Ruby Miranda’ya göre 2 Kasım’dan itibaren üç burçun aşk hayatında olumlu değişimler yaşanabilir. Üstelik bu gelişmeler yalnızca yeni ilişkilerle sınırlı kalmayabilir, mevcut ilişkilerde de güzel bir dönemin kapısını aralayabilir. Peki kasımın ilk günlerinde aşktan yana yüzü gülebilecek burçlar hangileri?
Kaynak: YourTango
Kasımın ilk günlerinde aşk hayatında neler yaşanabilir?
Başak burcu
Akrep burcu
Kova burcu
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