Kasımın İlk Günlerinde Aşktan Yana Yüzü Gülebilecek 3 Burç: Güzel Gelişmeler Kapıda!

Astrolojik yorumlara göre Jüpiter’in ileri hareketi, kasım ayının ilk günlerinde ilişkilerde daha umutlu ve cesur adımlar atılmasıyla ilişkilendiriliyor. Özellikle son dönemde hayal kırıklığı yaşayan veya duygusal olarak kendini geri çeken kişiler, aşk hayatlarına farklı bir gözle bakmaya başlayabilir. Geçmişte yaşanan olumsuzlukların etkisinden uzaklaşmak ve yeni insanlara şans vermek bu dönemin önemli konuları arasında.

YourTango’da yayımlanan değerlendirmeye göre Başak, Akrep ve Kova burçları 2 Kasım itibarıyla aşk ve ilişkiler konusunda daha olumlu bir sürece girebilir. Ancak bu üç burcun yaşayabileceği gelişmeler birbirinden farklı olabilir. Kimileri yeni bir ilişkiye başlama ihtimaliyle karşılaşırken kimileri mevcut ilişkilerinde kendilerini daha mutlu hissedebilir.