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Kasım’da Sevdaya Düşenlere: Romantik Playlist’iniz Burada!

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etiket Kasım’da Sevdaya Düşenlere: Romantik Playlist’iniz Burada!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
23.11.2024 - 12:01

Kasım’ın o serin havasında, belki hiç beklemediğiniz bir anda yakalandınız aşka. Bir bakış, bir gülüş, belki de hiç hesaba katmadığınız bir yakınlık… Ve işte, kalbiniz kıpır kıpır, günler bir başka güzel geçiyor. Kasım’ın melankolik havasının tam aksine, siz her anı romantik bir film sahnesi gibi yaşamaya başladınız bile!

Bu yeni aşka adım atanlar için biz de buradayız. O tatlı heyecanın fon müziği olacak, en romantik şarkıları sizin için derledik. Sizi mest edecek bu playlist ile aşkınızın tadını çıkarın!

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1. Yalın - Her Şey Sensin

2. Ajda Pekkan - Bir Günah Gibi

3. Hüsnü Arkan & Birsen Tezer - Hoş Geldin

4. Şebnem Ferah - Günaydın Sevgilim

5. Güliz Ayla - Olmazsan Olmaz

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6. Birkan Nasuhoğlu & Elçin Orçun - Varsa Yoksa

7. Yüksek Sadakat - Pervane

8. Nil Karaibrahimgil - Resmen Aşığım

9. Yavuz Çetin - Sadece Senin Olmak

10. Demir Demirkan - Aşktan Öte

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11. Figen Genç - Nazende Sevgilim

12. Fuekan Kızılay - Her Şey Senle

13. Sena Şener - Teni Tenime

14. Kalben - Yalakanım Bebeğim

15. Murat Başaran - Sana Ölürüm

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16. Göksel - Baksana Talihe

17. Güllü - Herşeyim Oldun

18. Flört - Ömre Bedelsin

19. Melike Şahin - Öpmem Lâzım

20. Nazan Öncel & Tarkan - Hay Hay

Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
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