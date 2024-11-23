Kasım’da Sevdaya Düşenlere: Romantik Playlist’iniz Burada!
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Kasım’da Sevdaya Düşenlere: Romantik Playlist’iniz Burada!
Kasım’ın o serin havasında, belki hiç beklemediğiniz bir anda yakalandınız aşka. Bir bakış, bir gülüş, belki de hiç hesaba katmadığınız bir yakınlık… Ve işte, kalbiniz kıpır kıpır, günler bir başka güzel geçiyor. Kasım’ın melankolik havasının tam aksine, siz her anı romantik bir film sahnesi gibi yaşamaya başladınız bile!
Bu yeni aşka adım atanlar için biz de buradayız. O tatlı heyecanın fon müziği olacak, en romantik şarkıları sizin için derledik. Sizi mest edecek bu playlist ile aşkınızın tadını çıkarın!
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1. Yalın - Her Şey Sensin
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2. Ajda Pekkan - Bir Günah Gibi
3. Hüsnü Arkan & Birsen Tezer - Hoş Geldin
4. Şebnem Ferah - Günaydın Sevgilim
5. Güliz Ayla - Olmazsan Olmaz
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6. Birkan Nasuhoğlu & Elçin Orçun - Varsa Yoksa
7. Yüksek Sadakat - Pervane
8. Nil Karaibrahimgil - Resmen Aşığım
9. Yavuz Çetin - Sadece Senin Olmak
10. Demir Demirkan - Aşktan Öte
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11. Figen Genç - Nazende Sevgilim
12. Fuekan Kızılay - Her Şey Senle
13. Sena Şener - Teni Tenime
14. Kalben - Yalakanım Bebeğim
15. Murat Başaran - Sana Ölürüm
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