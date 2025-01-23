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Sömestr Tatilinin Kara Listesi: Otel Yangınında Ölenlerden 36'sı Çocuk!

Sömestr Tatilinin Kara Listesi: Otel Yangınında Ölenlerden 36'sı Çocuk!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.01.2025 - 23:45

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Oteli’nde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Ölenlerin 36’sı ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar olduğu öğrenildi. Yangın en az 30 aileyi etkilerken, ihmaller ve denetim eksikliği tartışma konusu oldu. Çocuklarıyla tatilde olan birçok aile felakette tamamen yok oldu.

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
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Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Oteli’nde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu yangında yaşamını yitirenlerin kimliklerini açıklamıştı.

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Oteli’nde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu yangında yaşamını yitirenlerin kimliklerini açıklamıştı.

BBC Türkçe’nin derlediği bilgilere göre 18 yaşında ve altındaki en az 36 çocuk faciada ölenler arasında yer aldı. Yangın sömestr tatilini değerlendirmek için otelde bulunan aileler arasında büyük yıkıma neden oldu.

Yangında yaşamını yitirenler arasında Bursa’da yaşayan diş hekimi Yasemin Boncuk Tüzgiray ve eşi Erhan Tüzgiray da vardı. 8 yaşındaki oğulları Demir ve 11 yaşındaki kızları Defne ile birlikte yangından kurtulamadılar.

Yangında yaşamını yitirenler arasında Bursa’da yaşayan diş hekimi Yasemin Boncuk Tüzgiray ve eşi Erhan Tüzgiray da vardı. 8 yaşındaki oğulları Demir ve 11 yaşındaki kızları Defne ile birlikte yangından kurtulamadılar.

İstanbul’da yaşayan Doğan ailesi de hayatını kaybetti. 41 yaşındaki anne Duygu Doğan ve 40 yaşındaki baba Mert Doğan, ilkokul çağındaki kızları Doğa ve Mavi ile yangında hayatını kaybetti.

İstanbul’da yaşayan Doğan ailesi de hayatını kaybetti. 41 yaşındaki anne Duygu Doğan ve 40 yaşındaki baba Mert Doğan, ilkokul çağındaki kızları Doğa ve Mavi ile yangında hayatını kaybetti.

Ticaretle uğraşan Süleyman Dayı ve emekli bankacı eşi Seden Nurgül Dayı, kızları Ela (15) ve Buse (12) ile birlikte otelin 11. katında yangına yakalandı. Çetiz ailesinde de 5 kişi hayatını kaybetti.

Ticaretle uğraşan Süleyman Dayı ve emekli bankacı eşi Seden Nurgül Dayı, kızları Ela (15) ve Buse (12) ile birlikte otelin 11. katında yangına yakalandı. Çetiz ailesinde de 5 kişi hayatını kaybetti.

Doktor baba Ahmet Çetiz ve öğretmen anne Habibe Çetiz, 11 yaşındaki ikizleri Sedat ve Vedat ile 9 yaşındaki oğulları Esat da hayatını kaybetti.

Doktor baba Ahmet Çetiz ve öğretmen anne Habibe Çetiz, 11 yaşındaki ikizleri Sedat ve Vedat ile 9 yaşındaki oğulları Esat da hayatını kaybetti.
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İşte çocukların isimleri:

İşte çocukların isimleri:

  • Alya Turan

  • Vedia Nil Apak

  • Nehir Sarıtaş

  • Ömür Kotan

  • Ayşe Maya Doğan

(3 çocuklarıyla birlikte yangında hayatını kaybeden doktor çift)

(3 çocuklarıyla birlikte yangında hayatını kaybeden doktor çift)

  • Vedat Çetiz

  • Mina Akişli

  • Alican Boduroğlu

  • Elif Nas Boduroğlu

  • Eren Bağcı

(10. sınıf öğrencisi Eren Bağcı)

(10. sınıf öğrencisi Eren Bağcı)

  • Elif Derin Yalçın

  • Atlas Kaan Tokcan

  • Kemal Tokcan

  • Özüm Karataşlı

(4’üncü sınıf öğrencisi Alya Altın)

(4’üncü sınıf öğrencisi Alya Altın)

  • Ala Dora Türkmen

  • Pelin Güngör

  • Dila İnal

  • Ela İnal

  • Sümeyye Güner

(Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, kızı Ala Dora (18) ve oğlu Yüce Ata (22)

(Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, kızı Ala Dora (18) ve oğlu Yüce Ata (22)

  • Bekir Sadık Gültekin

  • Muhammed Selim Gültekin

  • Yusuf Sinanettin Gültekin

  • Alya Altın

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(7’nci sınıf öğrencisi Pelin Güngör)

(7’nci sınıf öğrencisi Pelin Güngör)

  • Defne Tüzgiray

  • Sedat Çetiz

  • Ela Dayı

  • Buse Dayı

( 9. sınıf öğrencisi Alican Boduroğlu, 6. sınıf öğrencisi Elif Nas Boduroğlu)

( 9. sınıf öğrencisi Alican Boduroğlu, 6. sınıf öğrencisi Elif Nas Boduroğlu)

  • Esat Çetiz

  • Kerem Güngör

  • Lalin Doğan

  • Oya Kanpolat

(Nehir ve Doruk Sarıtaş)

(Nehir ve Doruk Sarıtaş)

  • Doğa Doğan

  • Mavi Doğan

  • Pera Suyolcu

  • Demir Tüzgiray

  • Doruk Sarıtaş

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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