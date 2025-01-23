Sömestr Tatilinin Kara Listesi: Otel Yangınında Ölenlerden 36'sı Çocuk!
Sömestr Tatilinin Kara Listesi: Otel Yangınında Ölenlerden 36'sı Çocuk!
Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Oteli’nde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Ölenlerin 36’sı ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar olduğu öğrenildi. Yangın en az 30 aileyi etkilerken, ihmaller ve denetim eksikliği tartışma konusu oldu. Çocuklarıyla tatilde olan birçok aile felakette tamamen yok oldu.
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Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Oteli’nde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu yangında yaşamını yitirenlerin kimliklerini açıklamıştı.
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Yangında yaşamını yitirenler arasında Bursa’da yaşayan diş hekimi Yasemin Boncuk Tüzgiray ve eşi Erhan Tüzgiray da vardı. 8 yaşındaki oğulları Demir ve 11 yaşındaki kızları Defne ile birlikte yangından kurtulamadılar.
İstanbul’da yaşayan Doğan ailesi de hayatını kaybetti. 41 yaşındaki anne Duygu Doğan ve 40 yaşındaki baba Mert Doğan, ilkokul çağındaki kızları Doğa ve Mavi ile yangında hayatını kaybetti.
Ticaretle uğraşan Süleyman Dayı ve emekli bankacı eşi Seden Nurgül Dayı, kızları Ela (15) ve Buse (12) ile birlikte otelin 11. katında yangına yakalandı. Çetiz ailesinde de 5 kişi hayatını kaybetti.
Doktor baba Ahmet Çetiz ve öğretmen anne Habibe Çetiz, 11 yaşındaki ikizleri Sedat ve Vedat ile 9 yaşındaki oğulları Esat da hayatını kaybetti.
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İşte çocukların isimleri:
(3 çocuklarıyla birlikte yangında hayatını kaybeden doktor çift)
(10. sınıf öğrencisi Eren Bağcı)
(4’üncü sınıf öğrencisi Alya Altın)
(Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, kızı Ala Dora (18) ve oğlu Yüce Ata (22)
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(7’nci sınıf öğrencisi Pelin Güngör)
( 9. sınıf öğrencisi Alican Boduroğlu, 6. sınıf öğrencisi Elif Nas Boduroğlu)
(Nehir ve Doruk Sarıtaş)
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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