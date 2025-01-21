Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Otel Yangınının Başladığı İlk Anlarda Telefonla Çekilen Görüntüler Ortaya Çıktı

Sabaha karşı 03.30-04.00 sularında Kartalkaya Kayak Merkezi’nin büyük otellerinden birinin restoranında çıkan yangın felakete sebep oldu. 234 kişinin konakladığı ve doluluk oranının %90 olduğu oteldeki yangın çok sayıda can kaybına neden oldu. Açıklanan rakamlarda ölü sayısı 10 yaralı sayısı ise 32’yken güncel durum için Bolu Valiliği’nden haber bekleniyor. Şimdiyse yangının başladığı ilk anlarda cep telefonuyla çekilen görüntüler ortaya çıktı.