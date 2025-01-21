Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Otel Yangınının Başladığı İlk Anlarda Telefonla Çekilen Görüntüler Ortaya Çıktı
Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Otel Yangınının Başladığı İlk Anlarda Telefonla Çekilen Görüntüler Ortaya Çıktı
Sabaha karşı 03.30-04.00 sularında Kartalkaya Kayak Merkezi’nin büyük otellerinden birinin restoranında çıkan yangın felakete sebep oldu. 234 kişinin konakladığı ve doluluk oranının %90 olduğu oteldeki yangın çok sayıda can kaybına neden oldu. Açıklanan rakamlarda ölü sayısı 10 yaralı sayısı ise 32’yken güncel durum için Bolu Valiliği’nden haber bekleniyor. Şimdiyse yangının başladığı ilk anlarda cep telefonuyla çekilen görüntüler ortaya çıktı.
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Yangından sağ kurtulan vatandaşların güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu, ihmaller olduğunu söylediklerini aktarmıştık.
Yangın merdiveni, yangın tüpü ve yangın alarmı olmadığı iddialar arasında. Sabah saatlerinden bu yana ülkecek takip ettiğimiz acı anları kayda alan bir vatandaşın videosu da ortaya çıktı.
İşte o ilk anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Öyle bir zamandan geçiyoruz ki bir tarafım hayatını kaybeden 10 can'a yanarken bir tarafım inşallah rakam doğrudur 2 gün sonra ölü sayısı 30 demezler diyor ... Devamını Gör