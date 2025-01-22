Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kartalkaya'da Yaşanan Yangın Faciasına Bir Tepki de Defne Samyeli'den Geldi: "Mutluluk ve Huzur Reva Değil"

Kartalkaya'da Yaşanan Yangın Faciasına Bir Tepki de Defne Samyeli'den Geldi: "Mutluluk ve Huzur Reva Değil"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.01.2025 - 01:05

21 Ocak gecesi çıkan yangından 237 kişinin konakladığı otelde 79 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Faciaya dönüşen olaydan görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Tepkiler çığ gibi büyürken ünlü isimler de üzüntülerini dile getirmişti. İhmallere isyan eden isimlere bir yenisi eklendi. Defne Samyeli yaşananların ardından tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın 79 vatandaşımızı hayattan koparırken ortaya çıkan detaylar kan dondurmaya devam ediyor.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın 79 vatandaşımızı hayattan koparırken ortaya çıkan detaylar kan dondurmaya devam ediyor.

Yangın faciasındaki yangın tüpü, duman dedektörü ve yangın alarmı gibi ihmaller korkunç sonuçlar doğururken gündemdeki olaya tepkiler de çığ gibi büyüdü.

Yangın faciasındaki yangın tüpü, duman dedektörü ve yangın alarmı gibi ihmaller korkunç sonuçlar doğururken gündemdeki olaya tepkiler de çığ gibi büyüdü.

Çağla Şıkel, Zuhal Topal, Serenay Sarıkaya gibi isimlerin ardından Defne Samyeli de yaşananlara tepki gösterdi.

Çağla Şıkel, Zuhal Topal, Serenay Sarıkaya gibi isimlerin ardından Defne Samyeli de yaşananlara tepki gösterdi.

Çağla Şıkel'in açıklamasından bu yazımızda bahsetmiştik:

Defne Samyeli'nin "İnsanların sanki önemsizmişlercesine ihmal, ahlaksızlık, liyakatsizlik, iş bilmezlik ve sorumsuzluktan yitip gittiklerine şahit olmaktan yoruldum" tepkisi gecikmedi.

Defne Samyeli'nin "İnsanların sanki önemsizmişlercesine ihmal, ahlaksızlık, liyakatsizlik, iş bilmezlik ve sorumsuzluktan yitip gittiklerine şahit olmaktan yoruldum" tepkisi gecikmedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın