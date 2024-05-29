Karnınızda Kelebekler Uçuşmasına Neden Olacak En Romantik Sevgili Mesajları!

Twitter'da 'karnında kelebekler uçmasına neden olan mesajlaşmaları' paylaşan kadınların, sevgilileriyle aralarındaki ilişki kimilerini güldürdü kimilerini kıskandırdı! '@karmen_5410' kullanıcı adlı hesap tarafından başlatılan akıma katılanlar arasında yalnızlar da vardı. Şimdi siz de sevgilinizden ya da eşinizden gelen, yüzünüzü güldüren en özel mesajı düşünün.

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