Karnınızda Kelebekler Uçuşmasına Neden Olacak En Romantik Sevgili Mesajları!
Karnınızda Kelebekler Uçuşmasına Neden Olacak En Romantik Sevgili Mesajları!
Twitter'da 'karnında kelebekler uçmasına neden olan mesajlaşmaları' paylaşan kadınların, sevgilileriyle aralarındaki ilişki kimilerini güldürdü kimilerini kıskandırdı! '@karmen_5410' kullanıcı adlı hesap tarafından başlatılan akıma katılanlar arasında yalnızlar da vardı. Şimdi siz de sevgilinizden ya da eşinizden gelen, yüzünüzü güldüren en özel mesajı düşünün.
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Kimi zaman bir 'Günaydın' mesajı kimi zaman hoş bir iltifat karnınızda kelebeklerin uçuşmasına neden olabilir. Hatta bazı mesajlar vardır ki yıllar geçse de hatırlanır...
İşte, o en unutulmaz anıları bir araya getiren sosyal medya paylaşımı! 👇
Sonra yaşanan en derin aşklar, en yaratıcı iltifatlar peşi sıra geldi...👇
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O çok kadar diyorsun... 👇
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