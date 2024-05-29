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Karnınızda Kelebekler Uçuşmasına Neden Olacak En Romantik Sevgili Mesajları!

Karnınızda Kelebekler Uçuşmasına Neden Olacak En Romantik Sevgili Mesajları!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
30.05.2024 - 00:25 Son Güncelleme: 30.05.2024 - 00:27

Twitter'da 'karnında kelebekler uçmasına neden olan mesajlaşmaları' paylaşan kadınların, sevgilileriyle aralarındaki ilişki kimilerini güldürdü kimilerini kıskandırdı! '@karmen_5410' kullanıcı adlı hesap tarafından başlatılan akıma katılanlar arasında yalnızlar da vardı. Şimdi siz de sevgilinizden ya da eşinizden gelen, yüzünüzü güldüren en özel mesajı düşünün. 

Sıra sizde, hazırsanız başlıyoruz! 👇

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Kimi zaman bir 'Günaydın' mesajı kimi zaman hoş bir iltifat karnınızda kelebeklerin uçuşmasına neden olabilir. Hatta bazı mesajlar vardır ki yıllar geçse de hatırlanır...

İşte, o en unutulmaz anıları bir araya getiren sosyal medya paylaşımı! 👇

İşte, o en unutulmaz anıları bir araya getiren sosyal medya paylaşımı! 👇
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Sonra yaşanan en derin aşklar, en yaratıcı iltifatlar peşi sıra geldi...👇

Sonra yaşanan en derin aşklar, en yaratıcı iltifatlar peşi sıra geldi...👇
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