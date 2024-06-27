Karnı Cidden Burnunda Burcu Biricik'ten Duygusal Özpirinçci'ye 27 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Karnı Cidden Burnunda Burcu Biricik'ten Duygusal Özpirinçci'ye 27 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Danla Bilic, günlük selamlaşmasını es geçmedi.
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Şeyma Subaşı, "güne şarap ve saunayla başladık" dedi.
Nazlı Sabancı, kızıyla bir örnek takılmaya karar verdi.
Gamze Erçel, yeni imajıyla pozlar kesti.
Çağla Şıkel, küçük oğlu Uzay'ın mutluluğuyla mest oldu.
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Berfu Yenenler, Kuzey'le Mete'yi pazara çıkardı.
Doğuma gün sayan Burcu Biricik'in iyice büyüyen karnı dikkat çekti.
Kızı Mercan'la eşi Burak Yamantürk'ün arasındaki sağlam ilişkiyi gören Özge Özpirinçci, kendi babasını andı.
Pelin Akil, yeni filtreler denedi.
Rastalanan Ceyda Düvenci, denizin keyfini çıkardı.
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Zeynep Bastık, konserinden havalı pozlarını paylaştı.
Ezgi Mola, erkek çocuk hareketliliğiyle tanıştı.
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