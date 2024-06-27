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Karnı Cidden Burnunda Burcu Biricik'ten Duygusal Özpirinçci'ye 27 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Karnı Cidden Burnunda Burcu Biricik'ten Duygusal Özpirinçci'ye 27 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
28.06.2024 - 02:19

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Danla Bilic, günlük selamlaşmasını es geçmedi.

Danla Bilic, günlük selamlaşmasını es geçmedi.

Şeyma Subaşı, "güne şarap ve saunayla başladık" dedi.

Şeyma Subaşı, "güne şarap ve saunayla başladık" dedi.

Nazlı Sabancı, kızıyla bir örnek takılmaya karar verdi.

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Gamze Erçel, yeni imajıyla pozlar kesti.

Gamze Erçel, yeni imajıyla pozlar kesti.

Çağla Şıkel, küçük oğlu Uzay'ın mutluluğuyla mest oldu.

Çağla Şıkel, küçük oğlu Uzay'ın mutluluğuyla mest oldu.
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Berfu Yenenler, Kuzey'le Mete'yi pazara çıkardı.

Berfu Yenenler, Kuzey'le Mete'yi pazara çıkardı.

Doğuma gün sayan Burcu Biricik'in iyice büyüyen karnı dikkat çekti.

Doğuma gün sayan Burcu Biricik'in iyice büyüyen karnı dikkat çekti.

Kızı Mercan'la eşi Burak Yamantürk'ün arasındaki sağlam ilişkiyi gören Özge Özpirinçci, kendi babasını andı.

Kızı Mercan'la eşi Burak Yamantürk'ün arasındaki sağlam ilişkiyi gören Özge Özpirinçci, kendi babasını andı.

Pelin Akil, yeni filtreler denedi.

Pelin Akil, yeni filtreler denedi.

Rastalanan Ceyda Düvenci, denizin keyfini çıkardı.

Rastalanan Ceyda Düvenci, denizin keyfini çıkardı.
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Zeynep Bastık, konserinden havalı pozlarını paylaştı.

Zeynep Bastık, konserinden havalı pozlarını paylaştı.

Ezgi Mola, erkek çocuk hareketliliğiyle tanıştı.

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