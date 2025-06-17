Karneler Ne Zaman Basılacak? Karneler Ne Zaman, Saat Kaçta Dağıtılır?

'Karneler ne zaman basılacka 2.dönem?' sorusu milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Ancak bu sorunun net bir cevabı bulunmuyor. Karnelerin basımı, genel olarak karnelerin dağıtılacağı hafta gerçekleştiriliyor. Karnelerin dağıtılmasına 2-3 gün kala karne basım süreci başlıyor. Ancak bu süreç, okullara göre değişiklik gösterebilir.

Bazı okullarda karne gününden 2-3 gün önce karneler hazır olurken bazı okullarda karne gününde karneler hazır olur. Öğrenciler ve veliler en doğru bilgiyi okul yönetimini arayarak alabilirler.