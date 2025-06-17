Karneler Ne Zaman Basılacak? Karneler Ne Zaman, Saat Kaçta Dağıtılır?
Yaz tatiline sayılı günler kala milyonlarca öğrencinin heyecanı dorukta. Öğrenciler, bu hafta karne alacak ve ardından yaz tatiline kavuşacak. Bir dönem boyunca ter döken öğrenciler için artık dinlenme zamanı başlıyor. MEB'in açıkladığı takvime göre bu yılın karne günü tarihi de belli oldu. Öğrenciler ve veliler karnenin saat kaçta alınacağını araştırıyor.
Peki karneler ne zaman basılacak, ne zaman dağıtılacak?
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Karneler Ne Zaman Basılacak 2025?
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Karneler Ne Zaman Alınacak?
Karneler Saat Kaçta Verilecek 2025?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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