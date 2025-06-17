onedio
article/comments
article/share
Haberler
Eğitim
Karneler Ne Zaman Basılacak? Karneler Ne Zaman, Saat Kaçta Dağıtılır?

Karneler Ne Zaman Basılacak? Karneler Ne Zaman, Saat Kaçta Dağıtılır?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.06.2025 - 17:57

Yaz tatiline sayılı günler kala milyonlarca öğrencinin heyecanı dorukta. Öğrenciler, bu hafta karne alacak ve ardından yaz tatiline kavuşacak. Bir dönem boyunca ter döken öğrenciler için artık dinlenme zamanı başlıyor. MEB'in açıkladığı takvime göre bu yılın karne günü tarihi de belli oldu. Öğrenciler ve veliler karnenin saat kaçta alınacağını araştırıyor.

Peki karneler ne zaman basılacak, ne zaman dağıtılacak?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karneler Ne Zaman Basılacak 2025?

Karneler Ne Zaman Basılacak 2025?

'Karneler ne zaman basılacka 2.dönem?' sorusu milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Ancak bu sorunun net bir cevabı bulunmuyor. Karnelerin basımı, genel olarak karnelerin dağıtılacağı hafta gerçekleştiriliyor. Karnelerin dağıtılmasına 2-3 gün kala karne basım süreci başlıyor. Ancak bu süreç, okullara göre değişiklik gösterebilir.

Bazı okullarda karne gününden 2-3 gün önce karneler hazır olurken bazı okullarda karne gününde karneler hazır olur. Öğrenciler ve veliler en doğru bilgiyi okul yönetimini arayarak alabilirler.

Karneler Ne Zaman Alınacak?

Karneler Ne Zaman Alınacak?

Karneler bu hafta yani 20 Haziran Cuma günü alınacak. 20 Haziran'da son okul zilinin çalmasının ardından öğrenciler yaz tatiline başlayacak. 

Öğretmenler ise bir hafta daha seminerlere katılacak. Bu sene seminerler yüz yüze gerçekleştirilecek.

Karneler Saat Kaçta Verilecek 2025?

Karneler Saat Kaçta Verilecek 2025?

Karneler genellikle sabah saatlerinde, 08.30 ila 09.30 arasında verilir. Ancak bu saat, okuldan okula değişir. Her okulun tören programı farklı olabileceğinden en doğru bilgiyi okul yönetiminden almanız tavsiye edilir. 

Bazı şehirlerde ilk olarak ilkokullara, ardından ortaokullara en son da liselere karne töreni düzenlenir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın