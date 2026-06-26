Karne Ne Zaman, Saat Kaçta Verilecek? e-karne Ne Zaman Erişime Açılacak 2026?

Karneler 26 Haziran Cuma günü verilecek. Ancak Türkiye genelinde karne dağıtımı için ortak bir saat bulunmuyor. Dağıtım programı; okulun tam gün veya ikili eğitim vermesine ve okul yönetiminin planlamasına göre değişiklik gösterebiliyor.

Örneğin bir ilde ilkokul ve ortaokullara daha erken saatlerde karne verilirken liselere daha geç saatlerde karne verilebilir.

Öğrencilerin ve velilerin kesin karne saatini öğrenmek için okul yönetiminden gelecek duyuruları takip etmesi gerekir.