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Karne Ne Zaman, Saat Kaçta Verilecek? e-karne Ne Zaman Erişime Açılacak 2026?

Karne Ne Zaman, Saat Kaçta Verilecek? e-karne Ne Zaman Erişime Açılacak 2026?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
26.06.2026 - 10:00
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Milyonlarca öğrenci 26 Haziran Cuma günü karne heyecanı yaşıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor. Öğrenciler, okullarda karnelerini almayı bekliyor. Veliler ise “e-Karne ne zaman açılacak, karneler saat kaçta verilecek?” sorularının cevaplarını merak ediyor.

Peki karne saat kaçta verilecek, e-karne ne zaman açılacak?

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Karne Ne Zaman, Saat Kaçta Verilecek?

Karne Ne Zaman, Saat Kaçta Verilecek?

Karneler 26 Haziran Cuma günü verilecek. Ancak Türkiye genelinde karne dağıtımı için ortak bir saat bulunmuyor. Dağıtım programı; okulun tam gün veya ikili eğitim vermesine ve okul yönetiminin planlamasına göre değişiklik gösterebiliyor. 

Örneğin bir ilde ilkokul ve ortaokullara daha erken saatlerde karne verilirken liselere daha geç saatlerde karne verilebilir. 

Öğrencilerin ve velilerin kesin karne saatini öğrenmek için okul yönetiminden gelecek duyuruları takip etmesi gerekir.

e-karne Ne Zaman Açılacak 2026?

e-karne Ne Zaman Açılacak 2026?

e-Karne ekranının 26 Haziran Cuma günü okul işlemlerinin tamamlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor. e-Karne ekranı sayesinde, öğrencile ve veliler okula gitmeden dönem sonu notlarını görebiliyor. 

Karneler 26 Haziran 2026 Cuma günü dağıtılacak. Gün içerisinde e-Karne bilgileri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görüntülenebilecek.

e-karne Nasıl Görüntülenir?

e-karne Nasıl Görüntülenir?

e-karne bilgisine Millî Eğitim Bakanlığının e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilir. 

Öğrenciler ve veliler sisteme giriş yaptıktan sonra dönem sonu notları ile karne bilgilerini görüntüleyebilir.

E-OKUL VBS E-KARNE SORGULAMA EKRANI

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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